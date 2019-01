Calleja: «Si hace falta moriré con Roig»

Solo la presencia sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Iborra, el único fichaje invernal —«no quiero más; los mismos que nos hemos metido en esto somos los que saldremos», apuntó Calleja— denotaba cierta apariencia de cambio en una estampa que bien pudiera haberse producido apenas dos meses antes. Como si nada hubiera cambiado, Calleja y sus ayudantes se pusieron de nuevo al mando, solo unas horas después de que Fernando Roig sorprendiera a propios y a extraños con el anuncio de la repesca del técnico destituido en diciembre.

Con la confianza recuperada del alma máter del club, la nueva etapa del técnico madrileño está marcada por su compromiso innegociable con los jugadores —«tengo fe ciega en ellos y estoy convencidísimo que van a sacar esto adelante; de lo contrario hubiera sido absurdo volver»—, el club al que debe su salto a la élite de los banquillos —«jamás me podría tirar del barco, y menos del club que quiero y siento»— y, sobre todo, a su presidente, el hombre capaz de tragarse el orgullo y volver sobre sus pasos para plantear a Javier Calleja un regreso que «acepté sin dudar ni un momento». «Lo que más ha podido en esta decisión es el corazón. El presidente me ha confiado una gran responsabilidad y no le puedo fallar. Moriré con Roig y si es necesario me dejaré la vida para sacar esta complicada situación adelante», recalcó el míster.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA / Javier Calleja regresa al banquillo con «más fuerza y convicción que nunca», con «mucha más fe» en su propuesta y su «manera de ver el fútbol» y dispuesto a «corregir» los errores detectados desde el pasado mes de agosto. «Dejamos pasar algunos detalles que se acabaron haciendo gordos y eso es lo que debemos mejorar», señaló el técnico, que no quiso a entrar a valorar la labor de su predecesor en el banquillo, Luis García, y que en su primer día de trabajo incidió en recuperar la autoestima de sus futbolistas: «Estos mismos jugadores fueron quintos de la Liga la pasada temporada; tenemos que recuperar la mejor versión de cada uno de ellos».