El Campionat Autonòmic Gran Premi AON tanca la lliga regular

En la primera categoria del 22é Campionat Autonòmic d’Escala i Corda, gran premi AON, els jugadors Pablo de Borriol i Josep de Vila-real formen el primer equip del club de Riba-roja, amb qui tenen opcions de jugar les semifinals, que es jugarien els caps de setmana del 8 i 15 de febrer.

Després de guanyar a domicili davant el Mobles Guillem Faura, els jugadors castellonencs depenen de si mateixos per a aconseguir entrar en la fase final absoluta. Ara comparteixen el liderat amb l’Alianza Galadtrans Massamagrell al sumar els dos equips 21 punts, mentre que l’Alfara de la Baronia queda a només un punt per darrere. La última jornada enfrontarà als dos colíders en el trinquet de Riba-roja, este dissabte per la vesprada, de manera que Pablo i Josep tenen moltes opcions de poder entrar de nou en unes semifinals.

Pel que fa a la divisió de plata, l’Onda A te quasi els dos peus en semifinals, ja que va per davant de la Pobla de Vallbona B i Algimia. L’Almassora, per la seua part, ja ha aconseguit passar a semifinals de quarta A, ja que ocupa la primera posició. Tot i açó, el segon classificat, Meliana, només està un punt per darrere, pero els de la Plana passarien igualment com a segons. Per últim, l’Onda C ha certificat el seu pas a semifinals com segons del grup.