Campos y César Díaz progresan adecuadamente para el domingo

César Díaz y Álvaro Campos, ¿sí o no frente al Espanyol B? ¿Estarán los dos? ¿Ninguno? ¿El portero sí y el delantero no? ¿El salvapuntos no pero el máximo goleador sí? Pues el albinegrismo no saldrá de dudas hasta el mismo domingo. Y Óscar Cano y los suyos, mañana, cuando, después del entrenamiento, el granadino, junto al resto de su equipo de confianza --incluyendo los médicos--, una vez hayan evaluado a los propios protagonistas a tenor de sus sensaciones, decidan si están frente al Espanyol B.

El valenciano y el albaceteño no fueron responsables, desde sus ausencias, de la derrota en Olot, pero justamente el día en que faltaron ambos, el Castellón ofreció un pobre imagen. El guardameta ya no apareció en la alineación en tierras gerundenses (sí había viajado), debido a una microrrotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, en tanto que del principal artillero del equipo sí iba a ser titular, pero su tendinitis en la rodilla izquierda le dejó fuera también de los 18.

De los dos, el que peor pronóstico tiene es el guardameta, que rompía una racha de 60 encuentros seguidos bajo los palos (mejor dicho, 60 jornadas: todas las de la pasada campaña y las 22 primeras de esta). La no presencia de César Díaz frente al Olot fue por precaución, porque sin desmerecer al conjunto de la Garrotxa, el rival directo es el Espanyol B, en otro de esos enfrentamientos directos. Uno de esos cara a cara que valen siete puntos: los tres que sumas tú, los tres que deja de sumar tu enemigo y el bonus del golaveraje particular, habida cuenta del empate sin goles en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Los dos lastimados (no hay más bajas, después de que los últimos coletazos del mercado de invierno hayan dejado sin ficha a Paco Regalón) progresan adecuadamente, pero son dudas hasta la víspera del partido. Lo más probable es que ni el propio Óscar Cano los descarte o los ratifique en la rueda de prensa de este mediodía, después de la penúltima sesión de la semana, que se desarrollará en Marina d’Or. Los albinegros llegan con dos puntos de ventaja ante un rival incómodo en Castalia: el Espanyol B ha puntuado en cinco de sus ocho visitas, todas ellas en Segunda B: tres victorias por 1-2 y sendos 0-0.

PRUEBAS // Campos y César, junto a sus compañeros, se someterán esta mañana a un análisis de sangre y orina, después de la configuración definitiva del plantel tras el mercado de invierno.