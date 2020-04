Cancelado el Open Británico de golf por el coronavirus

Tampoco habrá Open Británico de golf. La edición 149 ha quedado cancelada por la pandemia del coronavirus y se traslada ya directamente al 2021 sin buscar fechas siquiera. El torneo, que debía celebrarse en julio, del 16 al 19, en el campo del Royal St Georges Golf Club en Sandwich (Kent) no se podrá disputar este año como estaba prevista y se hará del 11 al 18 de julio del 2021, de tal manera que el 150 aniversario del Britihs sería en St Andrews (Escocia), del 10 al 17 de julio del 2022.

"Puedo asegurarles que hemos explorado todas las opciones para jugar The Open este año, pero no será posible", ha admitido Martin Slumbers, director ejecutivo del The Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews. Es la primera vez que se cancela desde la Segunda Guerra Mundial (1940-45).

Obviously im disappointed that I won’t get to defend the Open championship this year but I feel the RandA have made the right decisions based on people’s health and safety. See you all in Royal St George’s in 2021 pic.twitter.com/zr7uS80lgH