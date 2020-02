Cano: «El club ha hecho bien las cosas en el mercado de invierno»

Una semana después de que el mercado de invierno bajara el telón, Óscar Cano cree que el Castellón ha salido airoso y recalcó que la situación, pese a que los resultados se han resentido en las últimas jornadas (sobre todo a domicilio), es optimista.

«Hicimos una segunda parte que no nos dejó contentos: esperaba más, otro tipo de comportamientos porque en ningún momento parecíamos un equipo que quería ganar el partido», dijo sobre la derrota en Olot, fruto de un gol que «no suele ocurrir mucho en el fútbol: se quitan el balón de encima, hay dos resbalones de nuestro portero...».

«Ahora nos tiran bastante menos veces a puerta y la sensación es que se cometen menos errores que en partidos que hemos acabado como vencedores», incidió. «Me quedo con que solo dos equipos han logrado más puntos que nosotros, con siete u ocho jugadores titularísimos de la pasada temporada, de una plantilla que, según todo, el mundo era un desastre», recalcó. «No vamos a ser tremendistas: el que mejor soporte los golpes, el que no saque los pies del tiesto y no hable de crisis y gilipolleces al uso, es el que más va a estar arriba», profundizó. «Vamos a ser optimistas: el equipo lo ha hecho muy bien hasta el momento», señaló. «Nos hemos ganado el derecho a pelear, no sé hasta cuándo, por estar entre los cuatro primeros», constató.

Balance final de Cano al mercado de invierno. «Enero es muy convulso: futbolistas que están en la parrilla de salida y al final se quedan porque no les dejamos ir; otros que parece que van a venir y al final vienen otros; jugadores importantísimos, como Calavera, que la última semana un club de mucha entidad paga su cláusula... Son muchos vaivenes y las aguas tienen que volver a su cauce normal», desarrolló Cano.

«Hemos perdido una pieza fundamental, un futbolista que no era de esta categoría, pero hay que olvidarse de él y ver lo que ha venido. Carro y Kako juegan en su misma posición, pero son distintos. Mikel es más posicional, con mucha personalidad tanto dentro como fuera del campo; y Kako es de ida y vuelta, muy completo, da continuidad al juego, defiende bien y está bien ubicado...», dijo. «Juanto hace el trabajo de Rubén Díez cuando éste baja a la base de la jugada, tiene un uso extraordinario de la finta para hacerse espacios aunque no sea muy hábil regateando...», recalcó. «Adrián Lapeña no tiene el físico de Verdés ni un dominio del área y las disputas necesaria en esta categoría, pero nos da poder defender en espacios más amplios, al ser ágil y rápido», comentó. De ahí que Cano concluyera: «El club ha hecho muy bien las cosas en este mercado».