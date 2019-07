El Castellón apuntala el ataque por las alas con el extremo Íñigo Muñoz

El Castellón ya cuenta con otro integrante para su nuevo proyecto. Se trata de Íñigo Muñoz, que reforzará al conjunto albinegro las dos próximas temporadas, tras el acuerdo al que llegaron ayer ambas partes y que le convierte en el séptimo refuerzo, tras los confirmados en las últimas semanas de Jorge Fernández, Veintimilla, Javi Serra, Carles Salvador, Víctor García y Alfredo Gutiérrez.

El club albinegro anunció la incorporación de un futbolista que ocupa la posición de extremo zurdo —también puede actuar por la derecha—, que era una de las zonas que Óscar Cano pretendía reforzar todavía más para fortalecerla y disponer de un mayor fondo de armario cara a la intensa temporada que le espera al equipo. Así, todo apunta a que con la llegada de Íñigo esta demarcación queda más que cubierta. Además, también puede jugar de mediapunta o de interior por ambas bandas, una polivalencia que agrada mucho al entrenador.

Formado en las categorías inferiores del Escolapios Bilbao, Danok Bat y Somorrostro, Iñigo Muñoz Cuevas (Bilbao, 16 de diciembre de 1996), debutó en Segunda División B en la temporada 2016/17 en el Guernika, club al que cautivo con su rapidez, instinto goleador y habilidad para desbordar al rival. Tenía 20 años y pese a que no fue uno de sus mejores años cara a puerta, al anotar solo tres dianas, sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas para el Athletic Club, que le reclutó para su filial, en el que ha estado las dos últimas campañas, acumulando muchos minutos (1.606 y 1.174, respectivamente) y anotando cuatro goles. En total, 55 encuentros con el filial de los leones y 92 en la categoría, tras los 37 que disputó con el Gernika, por lo que pese a que tiene 22 años cuenta con experiencia en Segunda B.

DEBUT CON ATHLETIC / Y su buen hacer en el filial también provocó que hiciera su debut en el primer equipo. Fue en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Formentera de la temporada 2017/18, la de su llegada a Bilbao. Fue con Cuco Ziganda en el banquillo y disputó 16 minutos, en los que dio muestras de su desborde por banda.

Y tras su experiencia en Bilbao, ahora llega a Castelló para seguir creciendo como futbolista, aunque no ocupará plaza de sub-23, al cumplir esta edad en el transcurso de este año. Será su primera aventura fuera del País Vasco e Íñigo Muñoz llega muy ilusionado. «El estadio, la afición, el proyecto… Era imposible decir ‘no’ al Castellón. Creo que va a ser una temporada bonita e ilusionante y, todos juntos, vamos a devolver a este gran club a donde se merece», comentó en sus primeras palabras como orellut, facilitadas por la entidad albinegra.

No será el último / La incorporación del ya ex del Athletic Club no será la última que hará el Castellón. Todo lo contrario, puesto que se espera que todavía lleguen entre tres y cuatro futbolistas, como mínimo, para seguir confeccionando una plantilla que pueda consolidarse en la categoría y no sufra tanto como en la pasada temporada. El objetivo es que pueda dar más alegrías a la afición, que tuvo que esperar al último suspiro del último partido para respirar con tranquilidad.

Y para que puedan producirse las altas, deben marcharse algunos jugadores. Una cuestión en la que también está trabajando la secretaría técnica, que tiene como deseo que la plantilla que comience a entrenar en una semana se parezca y bastante a la que comenzará la Liga.