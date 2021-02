El Castellón de Garrido, en la pizarra

Más allá de los fichajes, que también, la llegada de Juan Carlos Garrido al Castellón ha supuesto un reajuste de las piezas disponibles. Desde que se produjo el relevo en el banquillo se ha visto a Rubén Díez más cerca del área, a Señé mediapunteando o a futbolistas indiscutibles para el anterior entrenador, caso de Eneko Satrustegui o Jorge Fernández, perdiendo peso en el equipo. La transformación se ha completado con el capítulo de refuerzos, donde se espera la llegada de un hombre de ataque en los próximos días que añada alternativas a la pizarra de Garrido.



Muguruza y Satrustegui se quedan sin sitio

Con la continuidad de Álvaro Campos bajo palos, Garrido ha tomado decisiones importantes en todos los puestos. En el último partido ya asomó Javi Moyano como lateral diestro, una posición donde ha desaparecido Muguruza, se marchó Guillem y ha probado al polivalente Iago Indias, también central. En el eje el gran beneficiado del cambio de entrenador ha sido Carlos Delgado, pareja habitual de Gálvez sin bajas de por medio, con Lapeña fuera de foco. En el flanco izquierdo ha irrumpido Víctor García, mejorando el rendimiento de Satrustegui.



Cambios de jugadores y de posiciones

Muchos cambios, ya sea por movimiento de plantilla o reubicación de efectivos. El último en llegar ha sido Krhin, que aún no jugará el lunes. Se piensa en él como defensa central, pero en determinados partidos serviría para reforzar el físico de la medular. Garrido ha contado con el fichaje de Bodiger, la recuperación de Carles Salvador y el rescate de Gus Ledes, al que ha dado carrete, con Castells sin opción.



Este nuevo paisaje en la zona de creación ha empujado a Rubén Díez al área rival, actuando casi de segundo punta, y ha adelantado a Señé en el terreno de juego, tanto por dentro como en la banda. El propio Garrido indicó la semana pasada que están trabajando para adaptar a Señé a posiciones más determinantes de cara al gol. En tres cuartos de campo, las salidas de Álvaro Fidalgo y Carrillo y el ostracismo de Jorge Fernández no han supuesto un mayor protagonismo, de momento, de Paolo Fernandes. Arturo sigue siendo primera opción en el flanco diestro y Marc Mateu, aun lastrado muscularmente, en el izquierdo. De hecho, Garrido ha repetido el centro del campo titular en los tres partidos que ha dirigido hasta el momento: Arturo, Carles, Gus Ledes y Marc Mateu. Se espera que Bodiger dé pronto el salto al once.



Cubillas de referencia mientras llega el fichaje

El Castellón tenía cinco delanteros en diciembre y se ha quedado con cuatro. Se marchó cedido Jordi Sánchez y el sustituto aún no ha aparecido. El club busca completar la ficha libre con un atacante sin equipo. La prioridad es un delantero, pero ante las dificultades la dirección deportiva baraja también otras posiciones de ataque. Mientras tanto, Garrido ha apostado en los tres partidos por Cubillas como referencia y Rubén Díez en la escolta, con el rédito de un gol para cada uno. Desde el banquillo han tenido minutos tanto Zlatanovic como César Díaz. Preocupa la lesión de Juanto Ortuño, que recibió un duro golpe en uno de sus tobillos, en el partido contra el Espanyol, del que no termina de recuperarse.