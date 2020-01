El Castellón solo fichará si se ponen a tiro un mediapunta y un pivote

El CD Castellón, sin prisa pero sin pausa, sigue peinando el mercado de Segunda División A y de la categoría de bronce del fútbol español en busca de dos perfiles muy concretos. Óscar Cano ha pedido a la secretaría técnica que solo quiere reforzar su plantilla con un mediocentro de corte más defensivo, un pivote al uso, y un mediapunta o centrocampista ofensivo. Dos perfiles que desahogarían a los habituales titulares y que de no ponerse a tiro dejarían la plantilla como está.

La idea del club es reforzar las dos parcelas que para el entrenador del primer equipo son más importantes: la línea que da equilibrio, es decir, la pareja de mediocentros que componen Calavera y Carles Salvador; y la zona de creación ofensiva, que habitualmente ocupan Rubén Díez y Jorge Fernández.

Y es ahí, ante la acumulación de minutos y el cansancio que ya están arrastrando los cuatro, donde los responsables deportivos del equipo orellut quieren centrar sus esfuerzos en el mercado invernal... siempre que haya algo factible en los términos calidad y precio, ya que el club no puede tirar la casa por la ventana.

UNA FICHA LIBRE SUB-23 / En estos momentos, el Castellón solo dispone de una ficha libre y sería para un futbolista sub-23, por lo que será difícil que se acoplen las necesidades del conjunto albinegro a la edad del jugador en cuestión, a no ser que se plantee una cesión de un club de superior categoría. Al respecto, la secretaría técnica tiene claro que no se va a ir a por cualquier centrocampista de los muchos que se le están ofreciendo a la entidad.

El perfil del elegido debe estar avalado por Óscar Cano, ya que es el técnico granadino, con voz y voto en las decisiones deportivas, el que debe dar el OK y debe ser un futbolista que sepa el propio míster que se vaya a adaptar a su filosofía de juego.

FRENAN LAS SALIDAS / Por dicho motivo, y dado que en el cuerpo técnico están contentos con todos los jugadores de que dispone la plantilla, por el momento se van a frenar las salidas de aquellos jugadores, como Íñigo Muñoz y Alfredo Gutiérrez, que solicitaron poder salir en este actual mercado invernal.

Solo se contemplará la posibilidad de dejar salir a algún miembro de la primera plantilla en caso de que se encuentre el perfil o los dos perfiles buscados y se realicen los deseados fichajes de un mediocentro defensivo y un centrocampista ofensivo.

Dar oxígeno en cuanto a minutos y tener recambio —ante lesiones o sanciones— para Carles Salvador y Josep Calavera, por un lado, así como a Rubén Díez y a Jorge Fernández, por otro, son las prioridades que se han marcado en el club de la capital de la Plana en el mercado invernal. H