Djokovic: "Estuve en shock dos días por mi descalificación. Fue una lección de vida"

El serbio Novak Djokovic reconoció este lunes que estuvo en shock durante dos días después de haber sido descalificado en el Abierto de Estados Unidos por un pelotazo a una jueza de línea. El número uno ha afirmado aquel incidente fue "una lección de vida" que no olvidará jamás.

En la jornada dedicada a los medios de comunicación previa al Masters 1000 de Roma, Djokovic se refirió por primera vez al suceso que le costó su salida del torneo americano. "Tuve una gran culpa. Estoy seguro de que es una experiencia que tendré a lo largo de mi carrera. Lo importante es que la jueza está bien, la escuché en los días siguientes y por suerte se había recuperado", añadió.

SEGUIR EL CAMINO

Djokovic espera que esa desgracia le sirva para crecer. "¿Cómo se siente la gente con respecto a este episodio? Es cierto que se ha hablado de ello, lo entiendo. Pero voy a seguir mi camino, consciente de lo que he hecho", razonó el serbio.

This is what sport is all about. Respect, appreciation and friendship. Thank you 🙏🏼 Domi and Sasha for standing strong for your character values and seeing always what matters the most - love & respect for each other. Congratulations to both of you. @ThiemDomi @AlexZverev #USOpen pic.twitter.com/BrqUr06CS5