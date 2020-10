Djokovic: "No soy muy distinto en la pista que fuera de ella"

Novak Djokovic ha llegado a los cuartos de final sin ceder un set y solo 25 juegos. Su momento de forma parece el mejor para afrontar el reto de ganar Roland Garros y un nuevo pulso con Rafael Nadal. El número 1 mundial ha vivido estos meses en una polémica constante por sus actuaciones. Primero por montar el Adria Tour en el que él y otros jugadores acabaron dando positivo de covid-19, liderar una revuelta de tenistas en el circuito y hace apenas unas semanas ser descalificado del Abierto de Estados Unidos al dar un pelotazo a una jueza de línea. En su última rueda de prensa en París tras clasificarse para los cuartos de final, ha explicado sus sensaciones personales antes de enfrentarse este miércoles a Pablo Carreño, (último turno de la central.

-- Cómo tenista está ya al mismo nivel que Rafael Nadal o Roger Federer, pero fuera de la pista se está forjando una personalidad muy distinta ¿Cree que afecta a su imagen y su carrera?

-- La vida es un cambio constante y permanente. Yo he cambiado mi personalidad, mi manera de vivir, mis pensamientos, pero hay cosas que se guardan toda la vida, como los valores que uno tiene. Estoy abierto a los cambios y aprovecharlos al máximo. No distingo la vida profesional de la privada. No soy muy distinto en la pista que fuera de ella. Pero cuando juegas intentas ganar el partido y, a veces, eso provoca frustración pro también muchas alegrías .

--En París se han extremado de nuevo las medidas sanitarias por el coronavirus. ¿Le preocupa?

-- No es una buena noticia, aunque de momento no tendrá el mismo impacto para nosotros aquí en Roland Garros.

--¿Se siente protegido en Roland Garros?

--En París no estamos en una burbuja como en Nueva York, pero estamos en un sitio controlado, sin peligro. Tampoco nos movemos demasiado. Vamos del hotel a las pistas y poco más.

--Se habla de un nuevo confinamiento.

--Es triste que, después de seis meses de confinamiento, se vuelva a hablar de la posibilidad de otro confinamiento, de no poder trabajar, ganar dinero y jugar a un deporte que amamos. La situación es preocupante. Espero que la gente pueda afrontarlo mentalmente.

--En Roland Garros ha vuelto a tener un incidente con una jueza de línea.

--La situación y mi actitud no fue la misma que en Nueva York. Aquí le di en pleno juego durante el partido con Khachanov y lo siento. tocar a alguien con una bola me ha pasado a mí y le puede pasar a cualquiera que juegue un partido de tenis. La bola muchas veces llega a las gradas y puede tocar a los espectadores. Pasa y pasará muchas veces.

--Pablo Carreño volverá a ser su rival, mañana. ¿Qué puede decir de él?

--Que será un partido duro. Carreño es un jugador muy completo. Ha progresado mucho en los últimos años. Él ha jugado las semifinales del US Open y ha ganado Grand Slams de dobles y, como todos los españoles, se ha formado sobre tierra. Las condiciones de este año en Roland Garros y que la bola no bote alto favorecen sus golpes planos y comete pocos errores.