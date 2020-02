El duelo Mourinho-Guardiola más amable

Irrelevancia no es una palabra que defina los encuentros entre José Mourinho y Pep Guardiola, pero la pelea del siglo que se esperaba en Inglaterra cuando coincidieron en los banquillos celeste y rojo de Manchester nunca alcanzó las hostilidades de Barça y Madrid. Las tensiones se enfriaron al ritmo de la decadencia de los resultados del portugués hasta a día de hoy, cuando incluso se han elogiado mutuamente.

Este domingo (17:30h) se enfrentarán por 23 vez, con un balance de 10 victorias para el catalán, 7 para el portugués y 6 empates. Volverán a coincidir en los banquillos después del despido de Mou del United en diciembre del 2018 y, en la previa, ambos hablaron del otro con un punto de melancolía. Ya se conocen demasiado: Quizás somos mayores y tenemos más experiencia, dice Guardiola.

Mourinho y su pasado azulgrana

Incluso sorprendió Mourinho rememorando su pasado azulgrana. De Guardiola recuerdo más los años que luchamos en el mismo equipo que nuestra rivalidad. Más de lo que la gente se piensa. Trabajamos juntos y compartimos espacio de trabajo. El luso definió el partido del domingo como otro capítulo entre nosotros, nuestro primer Tottenham-City. Pero eso no será un Jóse-Josep, añadió.

Mostró Mou su cara más amable, incluso divirtiéndose de poder hablar nuevamente de su viejo rival. Al igual que Guardiola, sonriendo cuando le repreguntaron por el portugués: Sé que cada vez que nos enfrentábamos la gente no hablaba sobre cómo jugaríamos o quién ganaría, sino solo sobre nuestras ruedas de prensa, pero lo siento, esto ya no pasará.

Guardiola pide respeto por Mou

De hecho, Guardiola lanzó una sorprendente defensa acérrima de Mourinho e insistió en que si alguien piensa que sus capacidades como entrenador son cosa del pasado no sabe de lo que habla. Merece todo mi respeto, no se le puede juzgar por un año sino por sus dos décadas. Estar tanto tiempo en la élite no es fácil, apuntó.

El catalán incluso lo comparó con la leyenda del baloncesto Michael Jordan: En el deporte la excepción es cuando se gana mucho y Jordan ganó seis títulos de la NBA en 15 temporadas, por lo que perdió más de lo que ganó. Todos los entrenadores tienen períodos buenos y malos, pero durante 15 o 20 años Jose ha estado allí todo el tiempo y esto debe ser respetado.

Las buenas palabras de Guardiola son una de las pocas buenas noticias que ha recibido Mourinho últimamente. Inmerso en una dinámica irregular de resultados, sin Harry Kane y a siete puntos de las plazas de Champions, los Spurs intentan superar aún la marcha Pochettino arrastrando vicios de su última etapa. El City, en mejor situación, ya ha renunciado a la lucha por el título de liga, pero está vivo en las dos Copas domésticas. Ambos van a remolque del rival a batir del momento, el Liverpool de Jürgen Klopp.

De alguna manera, los cazados se han convertido en cazadores. En su momento Mourinho removió el subsuelo inglés cuando llegó como una superestrella como entrenador del Chelsea en 2004. Guardiola después hizo lo mismo con el City. A lo largo de sus carreras, los enfrentamientos entre ambos han sido más que un partido de futbol. Un choque de filosofías, mentalidades y pasiones. Ahora ambos dan un paso atrás y sugieren dejar las tensiones en segundo plano. El domingo la cosa será sobre el fútbol.