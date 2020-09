Emery: "El mercado está abierto para el Villarreal y puede haber entradas y también salidas"

Optimista, cambiando el dolor del 4-0 por la ilusión de una victoria ante el Alavés, y con muchas ganas de vender un discurso alejado del derrotismo, compareció Unai Emery en rueda de prensa telemática para repasar la última hora del Villarreal. Defendió a Mario Gaspar, reconoció que pueden haber entradas y salidas en la plantilla y aludió a la autoexigencia del grupo para superar el traspiés. Expresivo y sincero a partes alicuotas.

UN CLUB ESPECIAL

"La cultura del esfuerzo está implantada en el Villarreal y en la familia Roig. Este club es especial y nosotros debemos tener la exigencia de trabajar. Contra el Barça fue un resultado muy contundente que no esperábamos. Nosotros estuvimos por debajo de nuestro nivel. No vimos el Villarreal que queremos. Pero el contexto general es dedicarle tiempo y buscar que el prestigio siga alto y que nos dé para jugar en Europa con dignidad".

PRESIÓN

"Yo no puedo prometer resultados pero si trabajo. Yo nunca hablo de presión porque no me siento presionado pero sí autoexigente. Yo me debo a los seguidores del Villarreal que están ilusionados con lo que puede ser este club. Nosotros llevamos una línea. Podemos estar decepcionados pero luego te levantas y ya empiezas a trabajar".

ANÁLISIS

"Ahora estoy centrado en el partido ante el Alavés. Nosotros trabajamos bien, pero estoy seguro de que el Alavés también lo hace. Tenemos que ser capaces de conceder menos y a los delanteros hay que darles opciones de marcar. Nuestro juego debe encaminarse para que los buenos puntas que tenemos estén cerca del gol".

EL RIVAL

"Hace tiempo que no veo un jugador que toque tantos balones de cabeza como Joselu. El Alavés juega un 4-4-2 o 5-3-2 con Machín. Los dos puntas que tienen te condicionan y sus bandas son profundas. Debemos tener el balón y tener paciencia para encontrar espacios".

DEFENSA A MUERTE DE MARIO

"Mario ha dado mucho al Villarreal. Ha sido internacional y ha marcado dos goles con España en pocos partidos. El otro día no estuvo bien, pero hay que analizar también los motivos. Mario empezó mas tarde por el coronavirus. Yo le voy a apoyar y es el capitán del equipo, y un tipo maduro e inteligente. Le ha dado mucho al Villarreal y va a rendir bien con nosotros. Respecto a Peña, está justo para llegar.

FICHAJES

"No me cierro a que vengan jugadores, porque el mercado está abierto. Si se puede mejorar, lo haremos. No estamos cerrados ni a que salga ni a que entre ningún jugador. El Villarreal ha sabido vender bien y también comprar".