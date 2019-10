España se mete en la Eurocopa con un empate agónico en Suecia (1-1)

España necesitaba un punto para estar en la Eurocopa del próximo verano y, por los pelos, lo consiguió en el descuento, cuando el constipado que cogió en Noruega tenía tintes ya de neumonía. La selección estuvo a cerca de encontrar el gol en el primer tiempo, pero el tanto de Berg desmontó el plan de Robert Moreno y desquició a un equipo que, entre ofensivas a la desesperada, terminó con pobre bagaje de juego en los dos encuentros más difíciles del grupo.

El partido dejó la clasificación, demostró que el estado de la selección no es crítico, pero también dejó claro que tiene algunas dolencias en las que tiene que trabajar. “Si no ganamos todos los partidos, van a empezar a decir que no estamos al nivel”, dijo el goleador Rodrigo aún sobre el césped.

Inicio prometedor

El equipo español empezó generando muchas ocasiones, casi tantas como terminó concediendo. Hubo más buenas noticias que en Noruega, pero las malas se mantuvieron: faltó contundencia y solidez en defensa, también mordiente en ataque para hacer efectivas las ocasiones que fabricó

Robert Moreno hizo una rotación a medias, con novedades como Carvajal, Thiago o el debutante Gerard Moreno; también con cambios más trascendentes: el inicio de lo que parece una rotación en la portería y, en el centro, el primer paso de un relevo generacional que tendrá que esperar.

Entró en el once De Gea y cuajó uno de sus mejores partidos con España, con buenas paradas debajo de los palos y con seguridad en sus aspectos menos destacados. A media hora del final, el portero del United se tuvo que ir al banquillo con molestias musculares.

Rodrigo por Busquets

También jugó Rodrigo Hernández en el puesto de Busquets, pero acumuló errores en zonas complicadas que propiciaron ocasiones rivales y dinamitaron la confianza del equipo en la creación inicial. Con el medio del Baça en el banquillo, y con Ramos sancionado, España perdió fiabilidad en la salida desde atrás y propició llegadas del rival.

Los primeros minutos fueron de dominio español, con dinamismo y velocidad en la circulación, además de una posesión abusiva. De Noruega repitieron, y empiezan a formar la columna vertebral de equipo, Fabián, Ceballos y Oyarzabal. Como en Oslo, el de la Real comenzó en la zona central del ataque, pero al cuarto de hora volvió a la banda y no cuajó un buen partido.

El nuevo liderazo de Fabián

También como en Noruega, Fabián volvió ser el mejor en los mejores minutos de España, manejó el centro del campo, impuso el ritmo y volvió a ser peligroso con sus disparos. Generó la primera gran ocasión de España, que Thiago desperdició en el intento de regate al portero sueco, y fue un dolor de cabeza constante.

La apuesta ofensiva de Suecia, que se la jugaba para allanar su camino a la Eurocopa, empezó mal, empezó difuminada entre la indefinición, pero con el cuarto de hora llegó el final del temporal español sobre sus posiciones. España perdió el monopolio del balón y las ocasiones suecas se precipitaron sobre el área de De Gea, que se lució en una palomita a un cabezazo tras varias jugadas suecas de peligro con poca clarividencia y acierto.

Gol de Berg y empate

La segunda parte empezó con menos fluidez de una España cada vez más densa; también con primer gol de una vertical Suecia. De Gea volvió a hacer una gran parada a un cabezazo de Berg, que terminó remachando sobre la línea el segundo rechace del portero español.

La selección se quedó noqueada, incrédula y sin aparente confianza en el éxito del plan. Cada llegada sueca era un temblor de piernas para una defensa expuesta y el ataque era desesperado y precipitado. En ese momento se convirtieron en insostenibles las molestias que tenía De Gea desde la primera parte y Robert Moreno perdió un cambio para empezar la reacción con la entrada de Kepa.

El siguiente movimiento fue Rodrigo Moreno, por Thiago, en medio de lo que ya era un asedio de la selección en el minuto 70. Parecía no haber recompensa en los balones colgados, ni volvió la creatividad entre la crispación que transmitía el equipo, pero en el descuento llegó un balón al área que, en medio del barullo general, remató a gol Rodrigo Moreno.

Ficha del partido:

Suecia, 1: Olsen (7); Lustig (5), Granqvist (6), Lindelöf (6), Bengtsson (5); Larsson (7), Olsson (5), Ekdal (6), Forsberg (6); Berg (7), Quaison (6). Técnico: Janne Andersson (6). Cambios: Isak (5) por Quaison (m. 76), Svensson (sc) por Ekdal (m. 82), Andersson (sc) por Berg (m. 93)

España,1: De Gea (8); Carvajal (5), Albiol (7), Íñigo Martínez (5), Bernat (4); Fabián (8), Rodrigo Hernández (3), Thiago (5); Ceballos (4), Gerard Moreno (5), Oyarzabal (4). Técnico: Robert Moreno (4). Cambios: Kepa (6) por De Gea (m. 59), Rodrigo Moreno (7) por Thiago (m. 62), Navas (sc) por Carvajal (m. 80).

Goles: 1-0 (m. 46) Berg remata sobre la línea tras un rechace de De Gea. 1-1 (m. 92) Rodrigo Moreno remacha en el área pequeña un centro.

Áribrto: Clément Turpin (6), francés.

Tarjetas: Ceballos (m. 68), Fabián (m. 79), Olsson (m. 79), Berg (m. 88), Rodrigo Hernández (m. 88)

Estadio: Friends Arena. Espectadores: 50.000.