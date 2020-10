«Estoy contento por nuestra actitud»

La victoria del miércoles contra el Alavés en el Estadio de la Cerámica ha devuelto la sonrisa al vestuario del Villarreal tras el varapalo sufrido el pasado domingo en el Camp Nou. El equipo que dirige Unai Emery supo hacer la lectura correcta del encuentro y se impuso sin demasiados problemas al conjunto vasco, corrigiendo algunos de los errores cometidos en el encuentro contra el Barcelona.

Uno de los puntos fuertes del plantel fue que no decayó y no se dejó influenciar excesivamente por la última derrota, una circunstancia que no pasó desapercibida para nadie y que uno de los pesos pesados del vestuario del Submarino quiso destacar. «Supimos recuperarnos, dar mejores sensaciones y volver a ganar, y por eso estoy contento por ver cómo ha reaccionado el equipo a esa derrota del Camp Nou», explicó Dani Parejo.

El centrocampista del Villarreal comentó que, ante el Alavés, «llevamos el peso del partido siempre, fuimos protagonistas y generamos ocasiones para ganar incluso con más solvencia. Hubo goles anulados, ocasiones claras, no concedimos casi ocasiones al rival y las que tuvieron siempre fueron jugadas aisladas. Además, en el peor momento (el empate llegó antes del descanso por un error de Sergio Asenjo) supimos trabajar y sufrir».

En ese sentido, el exfutbolista del Valencia añadió que, además del resultado, estaba satisfecho por las sensaciones que tuvo el equipo ante el conjunto vasco y por cómo hicieron las cosas y la imagen ofrecida. «Creo que hicimos un partido muy completo», insistió el futbolista.

Parejo reconoció que este sábado afrontan «otro examen duro, como es el Atlético», pero prefirió «disfrutar» de la victoria, descansar y centrarse en recuperarse bien, ya que «son muchos partidos en pocos días». «En una semana habremos jugado en Barcelona y con el Atlético de Madrid en su casa, dos partidos duros y muy exigentes. Vamos a trabajar para mejorar los errores que tiene el equipo e intentar ser lo más competitivos posibles y con la idea de poder sacar los tres puntos», añadió el centrocampista del Villarreal, titular para Unai Emery. H