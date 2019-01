La eterna segunda juventud

A sus casi 36 años (los cumplirá en febrero), Ricardo Penella, además de ser el jugador más veterano de los equipos provinciales de Preferente, es un trotamundos del fútbol. El técnico centrocampista, hijo del mítico jugador Ricardo Arias, ha defendido la elástica de históricos como Burriana, Almazora u Onda. El actual futbolista rojiblanco se formó en la cantera del Valencia, en la misma generación de Jandro o Ximo Enguix, entre otros. Precisamente, Ricardo guarda con especial cariño el recuerdo de su debut «en el Valencia B», con el que luego ascendió a Segunda B, «el ascenso también a esta categoría con el San Isidro» o su estreno «en el Falkenbergs de Suecia».

Penella asegura que, a pesar de ser hijo del excapitán che, el apellido Arias no le ha pesado en el balompié y siempre ha «estado orgulloso de ser hijo» de quien es. «He estado más en el foco por eso, pero realmente no me ha pesado», admite.

El periplo del valenciano por Castellón arrancó en la temporada 2015/16, cuando firmó por el Burriana. En ese ejercicio la entidad celeste se quedó a un solo gol del ascenso en una eliminatoria fratricida ante el Almazora. «Hicimos promoción, superamos a La Nucía, pudimos derrotarle en la tanda de penaltis tras igualar con un gol mío de falta. Sin embargo, recuerdo más la falta que se marchó al larguero frente al Almazora que la que metí en La Nucía», puntualiza.

Jugador diferencial

En la temporada siguiente Ricardo firmó por su verdugo, el Almazora. «Me sorprendió la llamada del Almazora, las habíamos tenido tiesas la campaña anterior, pero yo quería estar en Tercera. La verdad es que me volví a sentir futbolista y conseguimos la permanencia», asiente con orgullo.

Y tras marchar a Mallorca por motivos laborales, esta temporada Ricardo firmó por el Onda. «Jacint me llamó, me conocía del Burriana y cuando habló conmigo no me lo pensé dos veces. El Onda es un histórico, con un campo grande, el club se portó y se porta genial, estoy contento», arguye el talentoso futbolista.

Penella se muestra contento: «En el Onda y disfruto en los partidos. Pienso que somos favoritos para el play-off y sería una desilusión no estar. Hay equipo para subir». Cara al futuro Ricardo asegura que «la ilusión es la gasolina para seguir». Todavía le quedan «un par de años de fútbol».