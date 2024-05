"Aunque el grifo lo tengamos en casa, el desafío del agua es global"

Gonzalo Delacámara es una de las personas más reconocidas a nivel mundial en el ámbito de la gestión del agua, y prepara una de las ponencias estrella del I Foro del Agua de la Comunitat Valenciana, organizado por Prensa Ibérica y que cuenta con la colaboración de Facsa. De hecho, el madrileño trabaja para más de 100 países. Delacámara dirige un centro global sobre agua y adaptación al clima en la E-University, y además asesora en política de agua a la Comisión Europea o en política de clima del Parlamento Europeo. Delacámara defiende que la estrategia y planificación de este recurso natural se ha de hacer con una visión global, no solo porque el desafío a regiones de todo el planeta, sino porque las soluciones no se pueden aplicar en la esfera local. "Aunque el grifo lo tengamos en casa, debemos tomar conciencia que el desafío es global, es absolutamente global. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con la seguridad hídrica, cada vez más, creo que tenemos que discutirlo a una escala que no sea la escala estrictamente local, porque es un tema gigante. Lo que ocurre en las cuencas mediterráneas ocurre en los 17 estados del oeste norteamericano, en América Latina, ocurre en China, en India o en el sur de Australia", explica el experto.

"El agua es un recurso que está vinculado a todas las actividades económicas"

El director del Centro de Agua y Adaptación al Clima de la E-University considera que es muy importante discernir a qué nos referimos cuando hablamos del agua. "Una de las dificultades es que todo el mundo piensa que sabe de lo que estamos hablando, porque todos tenemos una noción de qué es el agua y por qué es importante para nosotros, pero tendemos a confundir la discusión sobre el recurso, es decir, el agua en la naturaleza, y la discusión sobre los servicios, que es cuando ponemos ese recurso a disposición de diferentes actividades económicas", señala Delacámara. "La discusión sobre el agua más próxima al ciudadano añade el asesor internacional, que tiene que ver con eso que llamamos la gestión del ciclo urbano del agua, es una discusión que, progresivamente, se ha de hacer en un contexto de necesaria adaptación al cambio climático, y eso nos obliga a mirar hacia el territorio, nos obliga a mirar hacia la cuenca, es decir, que ya los desafíos no son solo desafíos que vemos en las ciudades, sino que son desafíos que nos vienen aguas arriba», sostiene el especialista madrileño.

Vinculado a muchos ámbitos

Una vez definido el ámbito, Gonzalo Delacámara que un segundo tema importante, "que es la conexión que el agua tiene con nuestro modelo de desarrollo social, nuestro modelo de desarrollo económico". "Aunque tradicionalmente, y en esto todos incurrimos en ese error, también los medios de comunicación, tendemos mirar los temas de agua como temas, o bien estrictamente ambientales, o bien estrictamente sectoriales, como que afectan a un sector concreto. En la práctica estamos hablando de un recurso que está vinculado con todas las actividades económicas", recuerda Delacámara.

El modelo de desarrollo

Sobre el problema concreto en las cuenca mediterráneas, el director del Centro del Agua señala que estas "están sometidas a un problema de escasez estructural de agua, no solo a problemas coyunturales de sequía, que merece la pena observar en esa perspectiva".

Por ello cobra especial entender la cuestión como un tema central para el modelo de desarrollo. "El desarrollo del turismo, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo urbano, son cuestiones que son centrales en las decisiones colectivas que se toman, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, y que desde mi punto de vista no se pueden tomar decisiones sin considerar que el agua es, por un lado, un factor limitante para el desarrollo pero, por otro lado, es una gran oportunidad para el desarrollo", defiende el experto.

"Merece la pena reflexionar sobre el modelo turístico que queremos en relación a la gestión del agua"

Gonzalo Delacámara cree que hay que redefinir cómo se analiza el déficit hídrico. "En realidad es una brecha entre la disponibilidad y la demanda, tradicionalmente lo hemos explicado desde el punto de vista de la oferta. O sea, lo hemos explicado como no tenemos agua suficiente, tenemos que traerla a otros lugares, o tenemos que producir agua... Pero, en realidad, creo que merece la pena también que reflexionemos desde el lado de la demanda. Sobre las presiones que estamos poniendo sobre nuestros recursos ", manifiesta.

Reflexionar

En ese sentido recuerda que este año España terminará siendo, "con altísima probabilidad", el destino turístico más importante del mundo, por delante de Francia y Estados Unidos. "Eso es muy bueno desde la óptica de la creación de empleo, y desde la generación de PIB, inversión inducida, renta... todo eso que podríamos verlo como una gran noticia, pero tiene una parte que nos debería hacer reflexionar, y es que nuestros recursos son los que son, y no damos abasto. Pero esto no significa demonizar la actividad turística, pero de alguna manera nos debería inducir a reflexionar sobre qué tipo de modelo turístico que queremos", pide el experto.