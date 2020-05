La FEF fija fecha del play off exprés y dice que pagará los test a los clubs

El Castellón ya conoce algunas pistas sobre el play off exprés. La Federación ha fijado fechas para la disputa de la promoción de ascenso a Segunda División A. Los partidos de esta fase se llevarán a cabo entre el 18 y el 26 de julio. El organismo que preside Luis Rubiales ha comunicado esta tarde, en una circular, varios aspectos relacionados con la disputa de esta promoción. La FEF fija como fecha para el sorteo el 8 de junio, a la vez que explica que el próximo lunes 25 de mayo, Competición determinará la clasificación final, y los clubs tendrán dos días para apelar los fallos, que serán oficiales el día 29 de mayo. En el caso del grupo III de Segunda B existe una reclamación pendiente de resolución por el TAD por un recurso del Villarreal CF respecto al partido disputado en Castalia ante el CD Castellón y que Competición dio por perdido al filial amarillo por 3-0 al considerar que efectuó alineación indebida en los instantes finales del partido. El Tribuna de arbitraje no se ha definido al respecto todavía.

En la misma nota se especifica que los clubs que tengan derecho a participar en los play offs podrán presentar la documentación hasta el 4 de junio, estableciendo que la participación no es obligatoria. En ese sentido, y dado el carácter particular y excepcional de esta fase, la FEF advierte que la no inscripción no traerá consigo sanción.

Protocolo de regreso a los entrenamientos similar a LaLiga en fechas

Otro de los puntos importantes que esperaban los clubs, era el protocolo de regreso a los entrenamientos. La nota de la Federación establece que los clubs pueden ya empezar a trabajar de forma individual, pero fija el 1 de junio como el punto de partida para las sesiones en grupos reducidos, imitando el programa de LaLiga para la vuelta a la competición. Y fija el 15 de junio como la fecha para los entrenamientos con las plantillas al completo. Otro dato curioso es que la FEF establece que todos los clubs participantes deberán seguir el mismo ritmo de trabajo, cuando ya hay algún equipo que ha iniciado el trabajo.

Los test de coronavirus

La Federación también dio respuesta a otra de las cuestiones clave: los test de coronavirus. La idea de la FEF era no costear las pruebas, algo que parece ha cambiado y anuncia que ha llegado a un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas para efectuar los correspondientes test en las sedes propias de forma gratuita para todos los miembros de los equipos con licencia federativa.

También comunica la conveniencia de realizar a jugadores y técnicos en la vuelta a los entrenamientos, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, estarían las de realizar un test serológico, al igual que el día antes del primer partido oficial que daba disputar cada uno de los equipos. El CD Castellón ya ha realizado las suyas a sus jugadores pero lo ha hecho por su cuenta con una empresa privada. ¿Le pagará la FEF las pruebas?

En el fútbol femenino, los playoff de ascenso de Primera Nacional se propondría que se pudieran jugar el fin de semana del 25 y 26 de julio.