«Goles vamos a marcar porque tenemos mucha dinamita»

Alberto Moreno ya está plenamente recuperado para convertirse en el, a falta de caras nuevas, el fichaje del Villarreal CF cara a la segunda vuelta.

«La verdad es que la primera parte no ha sido muy buena por las lesiones pero, bueno, el otro día disputé 120 minutos [Orihuela], más los 30 de San Sebastián, y parece que ser que, gracias a Dios, todo está bien», manifestó ayer. «Hemos dado con la clave de la solución, entre el cuerpo médico y también Rubén Pons, con quien también he trabajado fuera del club», añadió. «Ahora me queda coger ritmo y confianza, y que no pase más», reforzó.

A juicio del lateral izquierdo sevillano, el origen de sus problemas ha sido «físico». «Vine de Liverpool tras un último año en que no competí lo que yo hubiera querido. Llegué físicamente no mal, porque trabajé en pretemporada, con ganas de demostrar y dar lo mejor de mí, pero empecé a tener molestias en los isquios, que es donde yo he tenido algunos problemas», inició su relato. «Luego, recaída sobre recaída: jugué contra el Levante, con la lesión de rodilla, el esguince y el gemelo; y al salir de esa, jugué otros dos partidos y volví a recaer», prosiguió. «Paramos y hablamos con el cuerpo médico para buscar la solución: ir más lento, pero que cuando entrara, no volviera a salir», recalcó. «Dimos de plazo hasta navidades y, gracias a Dios, las cosas van bien para volver a dar mi mayor nivel», zanjó.

LA PARADOJA // Así que Moreno está listo ante el Espanyol, que alerta sus cinco sentidos.

«Si te pones a mirar resultados, nos ha costado más sacar los partidos contra rivales de la zona baja que contra los de arriba», constató. «Es lo que hablamos mucho en el vestuario: debemos salir igual contra el primero que contra el último, porque tenemos un grandísimo equipo, a la vista está: cuando jugamos contra los más grandes, damos la talla; y si nos ganan, les cuesta mucho trabajo», recalcó. «Ahora mismo el equipo está comprometido y defendiendo todos a una, sabiendo sufrir cuando hay que hacerlo, como en la primera parte contra la Real Sociedad», consideró. «Porque arriba tenemos gente muy desequilibrante, de mucha calidad: al final goles vamos a marcar porque tenemos mucha dinamita», incidió Moreno. «Estamos en una dinámica muy buena, venimos de tres victorias contra tres grandes rivales, lo que nos da mucha confianza», destacó. «Contra los de abajo, tenemos que sacar también esa garra», pidió. «Este año podemos hacer cosas muy bonitas, pero ahora mismo pensar en Europa es demasiado temprano, queda toda una vuelta y ya habrá tiempo para ello», afirmó el defensa.

UN RIVAL MEJORADO // «Debemos tener mucho cuidado. Saber jugar el partido, ser nosotros, llevar la iniciativa y no dejarles que tengan oportunidades para que se vengan arriba», detalló. «Dar lo máximo desde el minuto uno: si salimos enchufados, la victoria debería quedarse en casa», incidió Moreno, quien confía en el apoyo de la afición: «Cuantos más seguidores y abonados haya, mejor: más ánimos tendremos y más correremos por ellos».