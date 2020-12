Las Guerreras también quieren el trono europeo

Vuelven las Guerreras. Vuelven las subcampeonas del mundo. Y lo hacen con la ilusión de terminar 2020 con una medalla en el cuello. Resuelta la duda de si habría o no Europeo de Balonmano, el conjunto de Carlos Viver ha viajado a Dinamarca en busca de su segundo metal consecutivo. En busca de que el viaje se alargue hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que se disputará la final del torneo.

Pero la empresa no es nada fácil, pues no es lo mismo viajar para dar la sorpresa que hacerlo con el cartel de subcampeonas mundiales. Por eso, con el trabajo del día a día y sin pensar más allá del debut de este jueves ante Rusia, una de los favoritas (18.15h, TDP), el combinado español afronta el torneo con los pies en el suelo. Porque saben que la preparación ha distado de lo habitual (debido a la covid-19 solo han disputado dos amistosos) y porque Eslovaquia les enseñó el camino. No estoy contento con el ataque del equipo, estamos por debajo de los porcentajes que debemos tener y además sufrimos muchas pérdidas de balón. Pero es mejor que esto aparezca a tiempo y no durante el Campeonato de Europa, reflexionaba el seleccionador español antes de partir a tierras danesas.

Y esa es su gran baza, que las dudas han llegado a tiempo. También que cuentan con 12 de las jugadoras que sorprendieron al mundo con una medalla de plata que pudo haber sido de oro. Y que entre los refuerzos aparece la capitana Carmen Martín, ya recuperada de la lesión que le dejó sin cita mundialista.

Savia nueva

Entre las seleccionadas también hay caras nuevas. Carmen Campos, máxima goleadora de la liga francesa, se estrena en una gran competición con el conjunto nacional, aunque ya disputó los Juegos del Mediterráneo en 2019. Lo mismo que hacen Kaba Gassama, que se une a las Guerreras tras su reciente fichaje por el Nantes francés, y la joven Lysa Tchapchet, capaz de enamorar al seleccionador con tan solo 21 partidos en la élite.

Ellas van a ser las encargadas de sustituir a Eli Cesáreo, operada de la mano derecha, y a Shandy Barbosa, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda justo una semana antes de que apareciera la lista definitiva para el campeonato. Tanto Lysa como Kaba son jugadoras jóvenes, han participado en actividades del Proyecto 2021 y está completando una gran temporada. Pensamos que es la mejor configuración que podemos llevar en estos momentos, explicaba Carlos Viver sobre la incorporación de las novatas a la convocatoria. Son jóvenes pero España ya ha demostrado en su relevo generacional está el éxito.

Además, su ambición puede ser determinante en un grupo que gana músculo y determinación con ellas. Porque no hay quien se desgañite más y mejor en defensa que las jóvenes Lysa y Kaba y eso es un extra para un equipo que ha tocado el cielo pero que también ha demostrado saber sufrir. Desde la humildad de quien no es nadie todavía y el sueño de volver a enganchar a todo un país al televisor, la selección española de balonmano femenino ya está en Dinamarca dispuesta a lograr una nueva efeméride. Empiezan ante Rusia y continúan con Suecia y la República Checa. Pero no quieren pensar más allá del primer encuentro ni en una hipotética fase final (main round). Tampoco en batir a Francia, Noruega y los Paises Bajos, favoritos del torneo. Porque esto no es una Copa del Mundo y en balonmano lo complicado es reinar en el viejo continente.