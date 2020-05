Iborra: "Al Villarreal no le ha llegado con lo que ha hecho para estar en Europa y hay que dar más"

No levanta mucho la voz. Apenas lleva año y medio en el club. Le gustan nada los gestos cara a la galeria. Discrecto, tranquilo, con esa mezcla justa de seriedad y bonhomía que distingue a la gente equilibrada. En el campo es como el chico para todo que cualquiera querría a su lado. El brazalete de capitán es un símbolo físico, la manera de actuar es lo que realmente diferencia a los grandes líderes. Vicente Iborra ha tomado hoy la voz para los medios ofciales del Villarreal, los únicos que tienen acceso a la actualidad diaria del primer equipo groguet siguiendo los protocolos de LaLiga.



Positivo ante la vuelta

"Las sensaciones son muy positivas, porque si estamos entrenando y estamos todos juntos se debe a que la sociedad está mucho mejor. Este es el primer paso y lo más positivo, ahora estamos realizando nuestra labor y nuestro trabajo. Las sensaciones son muy positivas, después de poder estar con los compañeros, el poder estar en el campo y poder volver de alguna forma a la normalidad era lo más importante. Y además si eso se debe a que la sociedad va mejorando".



Grupo unido

"Va todo mucho mejor, desgraciadamente sigue habiendo un número de muertes, de contagios y de ingresos, pero gracias a Dios cada vez es menor y esperamos que siga así. Tenemos que superar esto todos juntos, apelando a la responsabilidad y a saber qué tenemos que hacer, y ya no ser egoístas y ser muy responsables. El fútbol es una parte de la sociedad y estamos de vuelta, y lo que tenemos que hace es tomar las medidas oportunas y continuar como lo estamos haciendo".

Trabajo en grupos

"Después de una semana con trabajo individualizado, ahora estamos trabajando un poco más con normalidad, trabajando en grupo, sintiendo más el contacto, y haciendo más trabajo de posesión y de finalizaciones, ya es todo más real y ojalá la semana que viene el grupo reducido sea ya al completo y más amplío".

Vuelta a Europa

"Lo que hemos hecho no nos ha dado para estar en puestos europeos y no llegaríamos al objetivo, por lo que tenemos que mejorar y tenemos que hacer más. Tenemos una última fase en la que creo que somos capaces de alcanzar los puntos que nos metan en la zona de puestos europeos. Tenemos que mejorar como he dicho antes y el equipo lo único que quiere es trabajar y ser mejor para poder dar el empujón que nos lleve a esas plaza".

Análisis de la étapa anterior

"Todos hemos tenido contacto todo este tiempo, hemos estado trabajando y analizando las cosas que hemos hecho bien y las que tenemos que mejorar. Sabemos que tenemos que trabajar para mejorar cosas y creo que lo podemos hacer en la vuelta, para así poder aplicarlo en esta recta final".

Tramo final

"Va a ser un tramo exigente, pero creo que tenemos un equipo preparado para competir con cualquiera, y estamos trabajando para demostrarlo. Tenemos muchos enfrentamientos directos con los equipos de arriba y nos vamos a jugar muchas cosas, pero queremos demostrar que podemos hacerlo y afrontarlos como lo hemos hecho en la primera parte de la temporada en la que competimos bien".