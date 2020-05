Italia decidirá a finales de mayo si se acaba la Liga

El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, expresó su deseo que la liga de fútbol pueda reanudarse y terminarse, pero prefiere esperar "dos semanas" para ver la evolución de las medidas tomadas en el país y hacen viable el inicio de la Serie A o se cancela.

"El 4 de mayo abrimos los entrenamientos individuales, el día 18 abriremos los de los equipos y a finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que hizo Francia y cerrar. Pero yo no quiero esto", afirmó Spadafora en una entrevista publicada este martes por el diario Corriere della Sera.

El político no se atrevió a aventurar cuándo podría retomarse la competición futbolística. "¿Cómo puedo decir hoy si el 14 de junio la Serie A se podrá reanudar? No lo sé, porque no tengo los elementos científicos. A mediados de mayo se podrán hacer previsiones mas serias", se interrogó. Sin embargo, confesó que se sentiría "feliz" si se volviera a jugar.

Spadafora explicó en RAI 1 que habrá fútbol "cuando estemos seguros" de que las medidas adoptadas son eficientes y la reapertura del confinamiento en el país no afecta a la tasa de infección. Por ello apelaba a la necesidad de esperar dos semanas, también en el protocolo adoptado por los clubs, que volvieron este lunes a los entrenamientos, primero individualizados. Aseguró, sin embargo, que los partidos serán "a puerta cerrada". La decisión última correrá a cargo del Gobierno "porque es una importante asunción de responsabilidad".