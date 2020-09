Jorge Messi, sobre la continuidad en el Barça: "Lo veo difícil"

Jorge Messi llega a Barcelona para negociar el futuro de su hijo. / EFE VÍDEOS Jorge Messi, padre y representante del delantero del Barcelona Leo Messi, ya se encuentra en la capital catalana para negociar con Josep Maria Bartomeu el futuro del jugador, que la semana pasada comunicó al club su intención de no volver a vestir la camiseta azulgrana a través de un burofax. "No sé nada, muchachos", fue lo único que le se escuchó decir al progenitor en el aeropuerto. Poco después, al llegar a su oficina, preguntado sobre la continuidad de su hijo, dijo: "Lo veo difícil", ha comentado en declaraciones a Deportes 4. Hasta en tres ocasiones repitió Jorge Messi la misma palabra: "Difícil, difícil, difícil..." Minutos después de la llegada de Jorge Messi, el club emitía un comunicado anunciando la venta de las nuevas camisetas. Un comunicado con mensaje directo. El primero de la foto, acaparando toda la imagen era la estrella argentina, escoltado por Griezmann y Dembélé, mientras por detrás aparecen Piqué, Ter Stegen y De Jong. Lo que el Barça considera como las claves de su reconstrucción. Con la declaración a vuelo de micrófono del padre y representante de Messi y con el mensaje en las redes sociales del FC Barcelona quedaban claras las posiciones con las que ambos, Josep Maria Bartomeu en nombre del Barça, afrontarán la reunión de esta tarde para aclarar el futuro de la estrella azulgrana. Posturas tan alejadas como desde el día en que se transmitió el célebre burofax, hace una semana. Jorge Messi aterrizó en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat a primera hora de la mañana, a las 08.45, y cogió un taxi que lo trasladó a la avenida Diagonal de Barcelona, donde se encuentran las oficinas de la Fundación Messi. Al bajarse del vehículo, señaló lo dificil que ve la continuidad de su hijo y también que "no hablé con Guardiola". Y negó haber charlado con el City. A esa misma hora, Bartomeu estaba despidiendo a Rakitic en la sala de prensa del Camp Nou. Muy cerca de las oficinas de Messi. Renovación El '10', que además es el actual capitán del conjunto azulgrana, pidió al club la semana pasada la carta de libertad para poder fichar por otro equipo, presumiblemente el Manchester City. Messi, a su llegada a Barcelona. / EFE El Barça, en cambio, quiere que cumpla el año que le queda de contrato y se remite a su cláusula de rescisión (700 millones de euros) ya que, según asegura, solo podía marcharse libre si lo comunicaba antes del 10 de junio. Bartomeu tiene intención de proponer al padre del jugador una renovación del contrato, hasta el 2022. Máxima expectación La expectación por la reunión se vislumbró a la salida desde Argentina, donde algunas televisiones retransmitieron el despegue del avión, y también a la llegada a El Prat, donde un enjambre de cámaras aguardaban a Jorge Messi.