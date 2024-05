El regulador publicitario considera "engañosa" la publicidad sobre calderas de gas de Iberdrola

Nueva batalla perdida para Iberdrola en su particular guerra con Repsol a cuenta del 'greenwashing'. El organismo de control publicitario, Autocontrol, considera "engañosa" la publicidad difundida por la eléctrica en radio y televisión en la que promociona la aerotermia (bombas de calor) y obliga a la eléctrica a rectificar estos anuncios y pagar los costes del proceso.

El 'quid' del problema se centra en la afirmación de Iberdrola de que "el Consejo Europeo obligará a España a la eliminación gradual de las calderas de gas (y gasoil)" para 'vender' sus soluciones de bombas de calor, pero el organismo regulador asegura, como defiende Repsol, que ninguna norma vigente prohíbe las calderas de gas ni su sustitución por aerotermia. Lo que hay es una "propuesta" de directiva de eficiencia energética de los edificios, aprobada por el Parlamento Europeo, que todavía debe ser ratificada por los países, recuerda.

En cualquier caso, además, esa propuesta de directiva no implica la prohibición de la instalación de calderas de gas como tal, sino del combustible fósil. Es decir, no se podrá utilizar el gas natural, pero sí el gas renovable (biogás o biometano). La propuesta de directiva de eficiencia energética de los edificios "si bien es cierto que hace alusión al esfuerzo que los Estados Miembros deberán hacer por sustituir determinadas calderas, no se refiere a estas como 'calderas de gas' o 'calderas de gas y gasoil', sino a 'calderas de combustibles fósiles'", aclara Autocontrol.

"Debe afirmarse el carácter engañoso de una afirmación según la cual deberá procederse a una eliminación gradual de las calderas de gas, pues -aun cuando la norma fuera definitivamente aprobada en sus términos actuales- afectaría, no a las calderas de gas, sino a los combustibles fósiles y -por ende- a las calderas que únicamente puedan utilizar gas de origen fósil. La norma, en consecuencia, no implicaría la eliminación de las calderas de gas que puedan utilizar gas que no sea de origen fósil", concluye el organismo regulador, que insta a Iberdrola a rectificar la publicidad y a pagar los costes del proceso.

La eléctrica que dirige Ignacio Sánchez-Galán interpuso un recurso contra esta resolución por "disconformidad" con su contenido, que fue desestimado por Autocontrol. Concluye, así, un nuevo capítulo en la guerra abierta entre eléctrica y petrolera, que comenzó con la demanda de Iberdrola a Repsol por 'greenwashing' en su publicidad sobre biocombustibles -que sigue su curso en los tribunales- y continuó con la reclamación por el mismo hecho ante Autocontrol. En ese caso, la resolución también fue favorable a la petrolera al considerar que no había habido ningún tipo de irregularidad.