Kyrgios multado por su comportamiento y Federer eliminado

Nick Kyrgios ha sido sancionaco con 113.000 dólares por su comportamiento en el partido contra Karen Khachanov en la segunda ronda del torneo de Cincinnati por su comportamiento antideportivo. El tenista australiano ha sido multado por la ATP por "haber abandonado la pista sin permiso, haber pronunciado obscenidades y por su conducta antideportiva hacia su rival", además de ser advertido que podría ser suspendido temporalmente y perderse el Abierto de Estados Unidos según se concluya la investigación completa sobre su comportamiento.

Kyrgios 1000 que perdió en la segunda ronda de Cincinnati ante Khachanov por 6-7 (3/7), 7-6 (7/4 ), 6-2, en el segundo set se levantó de su silla y anunció que iba a tomar un descanso para ir al servicio sin el permiso del juez de silla que le advirtió que no tenía tiempo. Kyrgios se marchó con dos raquetas en su mano y tras cruzar la puerta de los vestuarios las destrozó, mientras maldecía al árbitro al que ya habí insultado anteriormente durante el partido y al final del partido cuando también se negó a darle la mano.

