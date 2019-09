Lady Shelly, el cohete jamaicano

La ventaja con respecto a la velocidad masculina en Doha es que en la femenina no existe el referente Bolt y una victoria o un buen registro de las mujeres son siempre bien recibidos y cálidamente aplaudidos. Hace tiempo que el récord mundial de Florence Griffith (10.49) carece de credibilidad y superarlo no parece tan apremiante como el del jamaicano. Nadie echó de menos las bromitas del Rayo –por fin- tras la fantástica exhibición de mami Shelly-Ann Fraser-Pryce en la final del pasado domingo, capturando su cuarto oro mundialista con 10.71 segundos en los 100 metros, con marca personal, récord nacional y una extensión en el pelo 'Lady Shelly' rompedora. La velocista jamaicana, de 32 años, también es una sagaz mujer de negocios y dos años antes de ser madre en 2017, creó una línea de cuidado capilar que, al parecer, también despega como un cohete.

Fraser-Pryce usó para la final en Doha una extensión amarilla casi arco iris, distinta a la de la semifinal, desafiando con su propio 'look' a la carísima pero espectacular infografía desplegada sobre la pista. 'Rocket Pocket', el cohete, parecía dispuesto a despegar con la colorida cápsula capilar en la proa. Aunque la jamaicana no ganó por los pelos, ni mucho menos.

Ni la planta de la británica Dina Asher Smith ni la polvorilla nerviosa desplegada por costamarfileña Marie-Josee Ta Lou fueron suficientes como para intimidar a una madre que parece recién salida de la pelu. Larga cola de caballo al viento y frecuencia endiablada, la pequeña pero formidable caribeña (mide 1,52) realizó una salida y puesta en acción imposibles de seguir para sus rivales. En la meta le esperaba Zyon, el hijo que tuvo hace 25 meses y con quien dio la vuelta de honor al estadio Kahlifa.

MUJER DE NEGOCIOS

Ante los medios soltó las frases esperadas como “estar aquí abrazando a mi hijo es hacer un sueño realidad y he trabajado muy duro tras la maternidad para poder competir con garantías”. Pero sorprendió al contar que no había dormido noche anterior a la final, “aunque yo soy muy tozuda y no paro hasta que consigo lo que quiero”, remató. Con media vida sobre la pista, a Fraser-Pryce no le falta experiencia con dos títulos olímpicos (Pekín-2008 y Londres-2012), seis medallas en total en los Juegos y 8 en Mundiales contando los relevos.

Sorprendente sobre todo el colorido que desplegó el cohete jamaicano a la máxima velocidad, atractivo incluso para un espectador capaz de hacer un comentario técnico tipo “con esa extensión perderá velocidad”. Se nota que Frasser-Pryce va sobrada, que corre con un pan bajo el brazo de Zyon y una extensión Lady Shelly sobre su cabeza que la catapulta, la marca de cuidados para el cabello que fundó en 2015 y que promueve a toda velocidad en un evento global.

Lady Shelly, antes Chic Hair, ofrece una línea de seis productos para el cuidado del cabello, ciento por ciento jamaicanos, que puede encontrarse en Amazon. Según los medios locales, “la doble campeona olímpica también es una sagaz mujer de negocios y su marca se está internacionalizando a buen ritmo”. Madre, campeona, emprendedora de la belleza, directora de la fundación 'Rocket Pocket', no debe ser fácil estar en todo. “Estoy acostumbrada a hacer varias cosas a la vez desde que monté el Shelly's Café en Universidad de Tecnología mientras estudiaba y entrenaba”.