Las Lagunas de Neila probarán a Evenepoel frente a los escaladores

El irlandés Sam Bennett ha ganado este viernes la cuarta y penúltima etapa de la Vuelta a Burgos, entre Gumiel de Izán y Roa de Duero. Su compañero Remco Evenepoel sigue líder y llega este sábado con una renta de 18 segundos sobre George Bennett, 32 sobre Mikel Landa y 35 sobre Esteban Chaves a la última etapa, con la clásica ascensión a las Lagunas de Neila (4,2 km al 11%).

