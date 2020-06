Lapeña: «Trabajamos para el ascenso»

El defensa del CD Castellón Adrián Lapeña realizó ayer un repaso desde su llegada al club albinegro y señaló que «el equipo ha quedado primero por méritos propios». El zaguero, pese a no llevar mucho tiempo en la ciudad, destacó que «desde mi llegada he visto a un equipo y a un club con mucha ambición que se ha visto reflejada dentro del campo».

El joven central, que ya sabe lo que es marcar con su nueva elástica, indicó que «el club hizo un gran esfuerzo en invierno para reforzar la plantilla y conseguir los objetivos que se tenían a principio de la temporada. Todo ello se ha gestionado bien y que nos den el título de campeón es porque nos lo merecemos».

Lapeña también quiso explicar esa nueva situación generada por el covid-19 y argumentó que «estas primeras sensaciones después de estar más de dos meses parados no son fáciles. Trabajar en casa no es lo mismo que estar en un campo de fútbol, ya que los aspectos técnicos y tácticos no los puedes practicar. Eso sí, todo el equipo ha trabajado muy bien en casa y ahora físicamente estamos muy fuertes».

trabajo // «Está claro que a todos nos hubiese gustado acabar la temporada regular, pero la situación es la que es. Creo que las nuevas condiciones no son favorables para nosotros, ya que en casa tenemos una afición que nos apoya mucho y eso ahora no podrá ser», añade. «El equipo va a trabajar duro para conseguir el ascenso», apostilló el central.