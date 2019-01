La Lliga 2 Professional arriba demà a Vila-real

El trinquet Salvador Sagols de Vila-real acull demà la segona partida de la primera jornada de la fase regular de la Lliga 2 d’Escala i Corda Professional. Una confrontació molt interessant que mesurarà a José Salvador i Nacho (Almussafes) front a Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet (Benidorm).

Un cartell on destaca la presència d’un jugador de gran qualitat com Nacho que rendeix al nivell dels millors mitgers als trinquets de la Plana, i que a més estarà acompanyat per un jove valor com José Salvador. El trio rival també es tracta d’un conjunt que està molt compensat.