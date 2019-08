Márquez aumenta su récord de 'poles' en Austria

Pues sí, parece que Marc Márquez, el hombre que domina con autoridad el Mundial de MotoGP, ha decidido que este es el año en que, por fin, gana en Spielberg, el trazado propiedad de Red Bull, donde se corre el Gran Premio de Austria que, hasta la fecha, siempre ha ganado una Ducati (Andrea Iannone, en el 2016; Andrea Dovizioso, en el 2017 y Jorge Lorenzo, en el 2019). Márquez, que ha ganado en todos los trazados del calendario mundialista, acabó segundo en el 2017, a 160 milésimas del ganador, y segundo, en el 2018, a 130 milésimas del vencedor. Esta vez parece que quiere triunfar a lo grande.

Márquez (Honda) ha establecido hoy un nuevo récord, al parar el crono en 1.23.027 minutos, cuando la anterior marca lleva tres años viva, en poder de Iannone, con 1.23.142. "Quería bajar al 1.22 alto, pero esta 'pole' es muy importante, pues este es un trazado donde se corre al milímetros, en el sentido de que hay que saber muy bien donde frenar, cómo frenar y acelerar deprisa", señaló Márquez en el 'corralito', junto al joven francés Fabio Quartararo (Yamaha, segundo, a 0.434 segundos) y al lado de Dovizioso (Ducati, tercero, a 0.488 segundos). Es decir, Márquez superó a sus máximos rivales por medio segundo, una auténtica barbaridad.

"Marc sigue tremendo, pero creo que tenemos condiciones y ritmo para poder complicarle la carrera mañana, aunque tratándose de Márquez uno nunca sabe qué pensar", señaló el subcampeón italiano de Ducati. "Yo, visto como van estos dos, espero hacer una buena salida y ver cómo se comportan ellos en las primeras vueltas, pero están tremendos, sí", comentó el 'Diablo', nuevo ídolo de Yamaha, que contó haberse jugado el tipo en cada curva en la vuelta que le dio el segundo mejor tiempo.

Márquez, que ha dominado todos los entrenamientos con mano firme, tuvo que superar a un motivadísimo Maverick Viñales (Yamaha), que, al final, no pudo mantener el ritmo del piloto de Cervera, pese a lograr los dos primeros mejores cronos de la 'quali'. "Me he sentido bien", insistió Márquez, "cómodo, pero todos sabemos que lo importante es la carrera de mañana, veremos como va todo". Con esta nueva 'pole', Márquez ya supera al australiano Mick Doohan, con 59 'poles' en la categoría reina.