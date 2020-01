Muere David Stern, el hombre que convirtió la NBA en una multinacional

David Stern, excomisionado de la NBA, falleció este miércoles a los 77 años como consecuencia de una hemorragia cerebral sufrida el pasado 12 de diciembre, informó la Liga estadounidense en sus redes sociales.

El comisionado emérito tuvo que ser sometido ese mismo día a una cirugía de emergencia en un centro hospitalario de Nueva York en el que murió este miércoles en compañía de su familia.

Stern fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en el 2014. Se desempeñó como comisionado de la NBA desde 1984 hasta el 2014, una carrera de 30 años que ayudó a dar forma a la Liga y convertirla en una auténtica "multinacional".

El pésame de Pau Gasol

El pívot internacional Pau Gasol consideró que con el fallecimiento de David Stern la liga estadounidense "pierde a una leyenda" y a un "líder" que transformó el baloncesto.

"Hoy la NBA pierde a una leyenda, un líder que cambió nuestro deporte a mejor. Un padre, un marido, un amigo", escribe en su perfil de Twitter el ganador de dos anillos de la NBA, que el pasado 20 de noviembre rescindió el contrato con los Portland Trail Blazers por una lesión, aunque seguirá ligado a la franquicia como miembro de su cuerpo técnico.

"Descansa en paz, David Stern, siempre te extrañaremos", concluye el mensaje del jugador, que acompaña de dos fotografías en las que aparece con el que fuera máximo dirigente de la liga estadounidense, una del día de su elección en el Draft y otra en la que el propio Stern entrega el anillo de campeón al jugador catalán .

Today the #NBAFamily lost a legend, a leader that changed our game for the better. A father, a husband, a friend.RIP #DavidStern, you will forever be missed. pic.twitter.com/0dColRyTOT Pau Gasol (@paugasol) January 1, 2020

Además, Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y exjugador entre otros equipos de los Toronto Raptors, dijo en su cuenta de Twitter que este miércoles fue un día "muy triste" por la pérdida de un "visionario" como Stern, "gran impulsor de lo que hoy es la NBA".

Día muy triste tras la noticia del fallecimiento de un visionario como David Stern, gran impulsor de lo que hoy es la @NBA @NBAspain y el baloncesto en general. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos, y a la familia NBADEP Mr Stern Jorge Garbajosa (@jgarbajosa15) January 1, 2020

La globalización del deporte profesional

Bajo la supervisión de Stern, la NBA agregó siete nuevos equipos y cambió a otras seis franquicias, además de ser el verdadero promotor e impulsador de la llamada globalización del deporte profesional del baloncesto estadounidense y del resto de los deportes.

Los ingresos anuales de la liga por su contrato televisivo aumentaron 40 veces, el salario promedio de los jugadores pasó de 250.000 dólares al año en 1984 a más de 5 millones de dólares, y el valor de las franquicias se disparó al superar una gran mayoría los 1.000 millones de dólares.

Jugadores de la NBA en los JJOO

La NBA explotó a nivel mundial bajo el mandato de Stern, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en el 2014, además de ser junto con el expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, los verdaderos artífices de la llegada de las grandes estrellas de la NBA a los Juegos Olímpicos.

El legendario e histórico "Dream Team" que hizo su debut en los Juego Olímpicos de Barcelona 92, donde ganaron la medalla de oro, fue uno de los grandes hitos que se dieron dentro del movimiento olímpico moderno.

La Liga abrió 13 oficinas en todo el mundo, organizó juegos de temporada regular fuera de Estados Unidos, el primero en deportes profesionales, además de fundar, en 1997, la liga profesional femenina (WNBA).