Nadal ofrece su academia a la ATP para entrenar y jugar torneos a puerta cerrada

Rafael Nadal ha ofrecido su academia de tenis en Manacor a la ATP para celebrar un campus de alta competición para que jugadores del circuito profesional masculino como de la WTA usen sus instalaciones en los próximos meses, si las condiciones de la evolución de la pandemia del coronavirus lo permite.

"Hemos decidido poner nuestras instalaciones a disposición del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, con el objetivo de que la Academia sea una posible sede para llevar a cabo concentraciones para que jugadores de primer nivel residan, entrenen y compitan entre ellos disputando partidos que serán televisados", ha explicado en un comunicado Carlos Costa, mánager de Rafael Nadal y director de Desarrollo de Negocio de la academia del actual número 2 mundial.

Aunque el circuito tenístico está cancelado hasta el próximo 13 de julio, la idea surgió del propio Rafael Nadal. "Ahora mismo el tenis es lo de menos y lo más importante es la salud de todos, pero si en los próximos meses la Academia puede servir para ayudar a otros jugadores profesionales, estoy encantado de que puedan venir para entrenar y también para competir. Aunque no tuviésemos torneos inminentes, creo que competir entre nosotros nos ayudará a mantener el nivel para cuando se reanude el circuito", destacó el campeón de Roland Garros.

Primer partido, poscoronavirus

Patrick Moratogolou, entrenador de Serena Williams, también prepara un plan para reactivar el tenis desde su academia de Niza y ha anunciado la celebración de un torneo que se iniciarán el 16 y 17 de mayo a puerta cerrada con partidos retransmitidos en directo por televisión. El primer partido de esta competición lo jugarán el belga David Goffin (número 10 mundial) y el australiano Alexei Popyrin (103 mundial), que han trabajado en la academia del técnico francés.

On May 16-17, The Mouratoglou Academy will host real tennis matches between some of the world's greatest players which will be streamed live to fans across the world.https://t.co/mi1dqkHdkC