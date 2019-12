Nápoles ya sueña con ver a Messi en San Paolo, la 'catedral' de Maradona

No solo Nápoles, aunque, sí, muy especialmente Napoles, Italia entera ha empezado a hablar hoy del emparejamiento Nápoles-Barça en la Champions. Los tifosi, todos, quieren presenciar, asistir, contemplar cómo se comporta el portentoso Leo Messi en la catedral habitada por el inmenso Diego Armando Maradona, a mitad de los 80, cuando se convirtió en el auténtico dios de la ciudad, que aún le idolatra con altares en muchísimas esquinas de la ciudad, inmensas pintadas y grafitis y, por supuesto, en multitud de bares y establecimientos, como el coqueto Nilo, donde aún se pueden contemplar una colección de llaveros que recuerdan al Pelusa, fotos dedicadas y hasta un puñado de cabellos rizados que, dicen, le arrancaron a Maradona.

Italia ha empezado a hablar de la que será la primera visita de Messi a San Paolo, el estadio que Maradona puso tantas y tantas veces patas arriba cuando, con un equipo muy modesto, convirtió al Nápoles y a la ciudad sureña en la capital del fútbol durante unos años en los que llegó a ganar dos scudettos. Todos cuantos han escrito la historia de Maradona dicen que lo más grande que hizo el Pelusa, más que la conquista de títulos mundiales, fue hacer campeón al Napoles, el equipo del Sur ante el poderío del norte, representado, cómo no por Juventus, Inter y Milan. Por eso, ahora que el sorteo ha permitido que, tras casi 15 años como profesional, Messi, 'el heredero', visite, por vez primera en su exitosa y brillantísima carrera, el ruidoso estadio de San Paolo, toda Italia arde en deseos de ver cómo se mueve D10S sobre el césped en el que Maradona hizo diabluras.

UN NÁPOLES EN CRISIS

Italia, Nápoles, Aurelio De Laurentiis, el carismático presidente del Nápoles, y Gennaro Gattuso, que se acaba de estrenar con una derrota tras sustituir a Carlo Ancelotti, quieren ver como se desenvuelve lo que califican como un auténtico squadrone, no solo en el campo sino también en el banquillo en el encuentro que, el 25 de febrero, abrirá, con claro color azulgrana, la eliminatoria de Champions. Nos enfrentamos a un gran equipo, es un gran reto, serán dos partidos fascinantes y, desde luego, lo único que no haremos será jugarlos con miedo ni hablar!, acaba de decir Gatusso, que espera haber recompuesto no solo el vestuario y el esquema de juego de su Nápoles sino también, claro, mejorar los resultados.

La prensa italiana habla hoy del Barça del sexto Balón de Oro Lionel Messi, pero también añade los nombres de Griezmann, Busquets, Piqué, su monumental portero Ter Stegen y su no menos eficaz y vistoso goleador Suárez, que, frente al Mallorca, pudo haber marcado el mejor gol del 2019. Ah! y, por supuesto, también, también, nombran al joven de 17 años, Ansu Fati, el goleador más joven de la historia de la Champions".

VALVERDE YA LES ELIMINÓ

Los comentaristas italianos recuerdan que el Barça, Messi y su entrenador, Ernesto Valverde, viven la Champions como un reto que se les escapa y, en ese sentido, cómo no, recuerdan las dos grandes derrotas ante la Roma (2018) y el Liverpool (2019). Es por ello que, aunque no hay referencias oficiales de otros Nápoles-Barça, los articulistas se agarran a las dos victorias, dos derrotas y dos empates que vivió el propio Gattuso frente al Barça, vistiendo la camiseta del Milan. O cómo el Txingurri eliminó al Nápoles, siendo entrenador del Athletic, en la eliminatoria previa de Champions, en agosto del 2014, cuando sus leones empataron (1-1) en San Paolo y golearon (3-1) en San Mamés al conjunto dirigido, entonces, por el español Rafa Benitez.

De Laurentis, el presidente del Nápoles, asegura que su equipo estará recuperado en el mes de febrero (ahora mide, discretamente, en mitad de la tabla de la Liga, a 18 puntos de Inter y Juve) cuando el Barça de Messi visite su estadio. De Laurentis cree que Gattuso sabrá cómo convertir al Nápoles en un equipo competitivo. Hemos fichado a Gennaro porque él, mejor que nadie, sabe cómo hay que jugar. Gattuso sabe como implantar, de nuevo, el 4-3-3 con el que siempre jugó el Nápoles. Y sabe hacerlo porque él jugó así en el Milan. Por eso hemos fichado a Gattuso, para volver a ser ofensivos y el equipo que provocó la admiración de toda Europa.