UNA PEL·LÍCULA:

NO SOC UN HOME FÀCIL.

UN ARTISTA:

PABLO ALBORÁN.

UN MENJAR:

LA PAELLA DE LA MEUA TIA.

UN VIATGE:

MALLORCA.

UN SOMNI:

FER FELIÇ A LA GENT.

ANY I LLOC DE NAIXEMENT: 2001 (17 ANYS), VINARÒS.

ESTUDIS: AQUEST CURS FA SEGON DE BATXILLERAT A L’IES SERRA D’IRTA D’ALCALÀ DE XIVERT.

TRAJECTÒRIA: ES VA INICIAR EN CATEGORIA ALEVÍ AMB EL CLUB HANDBOL SERRA D’IRTA. DESPRÉS DE CINC ANYS VA DEIXAR L’EQUIP PELS ESTUDIS I UN ANY I MIG DESPRÉS HA TORNAT AQUESTA TEMPORADA A L’EQUIP FEMENÍ DEL CLUB.

La jove d’Alcalà de Xivert Clara Cerdán Peraire torna a gaudir aquesta temporada amb el seu esport favorit, l’handbol, ja que s’ha reincorporat a l’equip femení del Club Handbol Serra d’Irta després de quasi dos anys d’absència.

—Com vas arribar a l’handbol?

—Abans feia natació, però va ser quan feia tercer de Primària quan vaig començar amb l’handbol. Vaig anar a veure uns entrenaments amb un amic i de seguida vaig voler apuntar-me. Però com que només erem dos xics i jo, vaig haver de convèncer a varies amigues per a formar un equip d’alevins.

—Vas deixar un temps l’handbol i has tornat aqueta temporada. Per què has donat aquest pas?

—Després de cinc anys jugant vaig haver de deixar-ho pels estudis durant un any i mig. Però a l’inici d’aquesta temporada el meu entrenador em va proposar de tornar-hi i no vaig poder dir que no, ja que és el que m’agrada fer.

—Què és el que més t’agrada de practicar aquest esport?

—Gaudir amb les victòries i també poder afrontar les derrotes amb les meues companyes i entrenadors.

—En quina posició jugues?

—Sempre he fet de portera. Quan vaig començar em van preguntar en quina posició volia jugar i vaig dir que em feia il·lusió ser portera. L’entrenador va veure que ho feia bé, i com a mi també m’agradava, he continuat sota els pals.

—Quines són les teues millors virtuts com a jugadora?

—La flexibilitat, el caràcter, les meues ganes de millorar sempre i sobretot la meua passió per tirar aquest equip endavant.

—Què t’agradaria millorar?

—La impotència de ser portera i no poder fer res en alguns aspectes, el no controlar els balons que em tiren per dalt. També m’agradaria ser menys propensa a les lesions.

—Quins objectius teniu enguany?

—Hem guanyat la lliga provincial en la categoria cadet, i a més hem acavat invictes, així que ara estem jugant la copa autonòmica. L’objectiu és guanyar-la i crec que tenim possibilitats, mai hi ha que perdre l’esperança.

—Creus que hi ha prou afició a l’handbol a Alcalà de Xivert?

—La veritat és que des que vaig començar en aquest esport ha anat creixent, però m’agradaria que més gent vinguera a veure els nostres partits i a animar-nos.

—I quins projectes teniu en el club per al futur?

—Sobretot volem ser prou gent al nostre equip per a poder competir en categoria senior, i crec que prompte ho aconseguirem.

—Quins esportistes admires?

—Silvia Navarro i també Gonzalo Pérez de Vargas.