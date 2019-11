Noche memorable del Villarreal: tres titulares... y debut con gol de Pau

La Roja fue más amarilla que nunca en un día para el recuerdo. Tres futbolistas del Villarreal, por segunda vez en la historia, fueron titulares a la vez con España frente a Malta (7-0). No solo eso, sino que luego debutó Pau Francisco Torres, primer vila-realense en hacerlo con la selección absoluta... ¡Y vaya manera de hacerlo!: marcó al minuto de salir. Antes lo había hecho Santi Cazorla y, después, Gerard Moreno.

Robert Moreno apostó, de entrada, por Raúl Albiol, Cazorla y Gerard. El precedente es del 10 de septiembre del 2008, en un España-Armenia clasificatorio para el Mundial de Suráfrica 2010 disputado en el Carlos Belmonte (acabó 4-0). Luis Aragonés salió con Joan Capdevila, Marcos Senna y el propio Cazorla. Antes, en 2008, en la Eurocopa de Suiza y Austria, el lateral izquierdo y el mediocentro fueron fijos, en tanto que el asturiano era, casi siempre, uno de los cambios, de ahí que durante la mayoría de los encuentros de ese torneo, los tres llegaron a coincidir, aunque nunca desde el arranque.

CUATRO A LA VEZ // Vicente del Bosque, para sendos amistosos a primeros de junio del 2011, llamó a cinco futbolistas del Villarreal, tope histórico en una citación de la Roja. El 4 de junio, España goleó (0-4) a Estados Unidos en un amistoso disputado en el Gillette Stadium. Aquel día, el bigoleagor Cazorla (anotó el primero y el tercero) disputó todo el partido y coincidió sobre el césped, los últimos 25 minutos, con otros tres compañeros del Submarino: Bruno Soriano salió tras el descanso, en tanto que Capdevila y Borja Valero lo hicieron en el 65’.

Anoche, en Cádiz, no coincidieron los cuatro por poco. Moreno dio 53 minutos a Cazorla. El Mago hizo el 2-0, en lo que es su 15º gol con la selección en 80 internacionalidades (no marcaba con España desde un España-Inglaterra, hace ahora cuatro años, en Alicante). Justo a la hora de partido, el debut de Pau, sustituyendo a Sergio Ramos. «Estoy muy contento porque he cumplido un sueño de la mejor forma posible», comentó el vila-realense. «Vi que se quedó el balón muerto en el área y lo más fácil era darle con el pecho», dijo sobre su gol.

La noche la redondeó Gerard Moreno, quien después de mucho insistir e insistir (asistió en los dos primeros tantos, le anularon uno, tuvo otras dos oportunidades muy claras...), marcó por fin en una día memorable.