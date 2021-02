Al Peñíscola solo le vale ganar en el duelo directo en Córdoba

El Peñíscola Globeenergy no puede desaprovechar la oportunidad de hacerse con los tres puntos contra un rival directo como el Córdoba en un partido que puede catalogarse de final por la permanencia.

Con 17 puntos en 21 partidos jugados, la necesidad de ganar y puntuar hoy, a partir de las 18.30 horas, es máxima, y otra derrota contra otro equipo de la zona baja es inadmisible para el Peñíscola.

Ya cayó contra Ribera Navarra, perdiendo además la diferencia de goles particular, y no puede permitirse el lujo de tropezar contra otro rival. Frente al Córdoba, el Peñíscola necesita ganar para no caer a la zona roja, coger algo de ventaja con un rival directo y tener ganada la diferencia de goles con el equipo andaluz tras el 3-3 del partido de la primera vuelta.



La situación del Córdoba tampoco es mucho mejor que la del Peñíscola. Los cordobeses acumulan cinco partidos consecutivos perdiendo tras caer contra Valdepeñas, Betis, Jaén, Inter y ElPozo; y con 16 puntos son decimosextos en zona de descenso. Eso sí, a su favor esta que aún tienen que recuperar tres partidos aplazados que les podrían sacar del descenso.



Los andaluces tienen marcado este partido como uno de los más importantes que les restan aunque no lo catalogan de final. Sí lo es para el equipo de Carlos Sánchez. Con más partidos ya jugados que todos sus rivales directos por la salvación, un nuevo tropiezo podría comenzar a ser fatal para los intereses peñiscolanos.



El partido abrirá la jornada 22 de primera división y se jugará en un horario poco habitual, 18.30 horas del viernes. Después de esta jornada, la competición tendrá un nuevo parón hasta el segundo fin de semana de marzo, por lo que esta cita adquiere una especial relevancia anímica.



quintetos / Se espera que Carlos Sánchez elija de inicio un quinteto formado por Molina en la portería, con Orzáez, Agustín Plaza, Iván Rumbo y Gauna completando la formación sobre la pista. También están citados para viajar con el equipo, el portero suplente Starna, y los jugadores de campo Paniagua, Bruno Gomes, Walex, Rahali, Arrieta, Igor, David Señoret y Selucio. El encuentro será retransmitido en directo por el canal oficial de LaLiga.