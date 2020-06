Quartararo: "Pilotaré la Yamaha de Rossi, pero no soy Rossi"

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) no esconde que le resulta "extraño" ser el que sustituya al italiano Valentino Rossi en el equipo oficial de la marca japonesa el año que viene en la categoría de MotoGP, pero advierte que el 'Doctor' es "insustituible", mientras que tiene claro que no se ha puesto objetivos para este Mundial que arrancará dentro de un mes y que sólo pretende disfrutar.

"Llevaré la moto de Rossi, pero no soy Rossi", señala el 'Diablo' a la agencia Europa Press. Son, sin duda, dos mundos totalmente distintos, nada que ver la manera de comportarse y pilotar de Quartararo, el chico de moda en estos momentos, con 21 años y habiéndose convertido en el 'rookie' más preciado de la parrilla de MotoGP, sin duda en uno de los 'antiMárquez' por antonomasia y el veteranísimo Rossi, de 41, justo 20 años mayor, que no más viejo, que el 'Diablo'.

ROSSI PIENSA CONTINUAR

Rossi vive ahora un momento incierto. Es verdad que nadie le da por retirado pues, como recientemente señaló el campeonísimo astraliano y otro de los mitos de las carreras, Mick Doohan, "hay Valentino para rato, pues en ningún momento ha hecho el ridículo en la pista y eso es primordial para poder tomar la decisión que quiera". Esa decisión, según todos, es conseguir un nuevo contrato, siempre ligado oficialmente a Yamaha, para pilotar una de las M1 oficiales del 2021 en el 'team' satélite de Petronas. El problema, dicen, no es tanto correr ahí como poder llevarse todo su equipo de ingenieros, técnicos y mecánicos.

Quartararo reconoce que fue una gran sorpresa que, antes de comenzar la temporada que arranco de forma incierta en Qatar, anunciasen su proyección, en el 2021, al equipo oficial Monster Yamaha, en sustitución del nuevo veces campeón del mundo. "Realmente, es extraño pensarlo. Hace dos años, nunca imaginé que estaría en MotoGP, mucho menos rodar con Rossi y mucho menos tener un sitio en el equipo oficial. Rossi es insustituible, su lugar es único, podemos decir que cogeré su moto oficial, pero nadie ocupará su puesto", señaló Quartararo en declaraciones a 'L'Equipe'.

Marc Márquez (Honda, 93) y Fabio Quartararo (Yamaha,20), en su duelo en Tailandia. / EFE / PONGMANAT TASIRI

El de Niza, piloto del Petronas Yamaha, recalcó también que no se ha puesto "un objetivo claro" en este Mundial que empezará dentro de un mes en Jerez de la Frontera. "Quiero luchar por los podios, por las victorias, pero no debo pensar en que tengo que ganar una carrera o hacer una determinada posición en el Mundial", indicó. Es evidente, como ya han declarado muchos de los pilotos grandes, que el francés piensa que será un Mundial muy delicado donde los errores serán muy costosos. "Este año no hay que hacer cosas innecesarias, no caerte en busca de la victoria. Si no tienes la capacidad de ganar, no tendrás que ir a por la victoria, creo que esto será muy importante este año", añadió Quartararo.

BUSCANDO LA PRIMERA VICTORIA

En este sentido, "en absoluto" está obsesionado con su primer triunfo en la categoría 'reina', entre otras cosas porque, la pasada temporada, consiguió cinco brillantísimos, más que eso, espectaculares, segundos puestos, siempre, siempre detrás de Marc Márquez (Honda), cómo no, que acabó derrotándole en Barcelona, San Marino, Tailandia, Japón y, finalmente, en Cheste (Valencia).

"Mi primera victoria llegará cuando tenga que llegar, no estoy obsesionado con ello. El año pasado hicimos algunas carreras muy buenas y estuvimos dos veces muy cerca, pero no se me ocurre que sea imperativo ganar", subrayó. "Para mí, lo más importante es mejorar con cada carrera. Sé que me fui con un muy buen sentimiento de Catar (tras los test de pretemporada) y que hice una simulación de carrera muy buena allí y eso es lo que me da confianza. Además, me he entrenado físicamente más que nunca", advirtió.

LA PRESIÓN NO ES MALA

Lo que sí sabe el francés es que ya no es el 'rookie' de 2019 y que pelearía "por ser 12º". "Ahora puedo luchar por la victoria, eso seguro que ha cambiado respecto al año pasado. Es mejor pensar eso que decir que vamos a luchar por un 12º lugar. Será un poco de presión, pero no negativa. Todos tenemos presión, la presión forma parte del deporte de alta competición y, por supuesto, del motociclismo", apuntó.

"No tengo presión. Si no tuviera un equipo para el próximo año, la presión estaría ahí, pero mi futuro está claro para los próximos dos años, así que no tengo presión. Sólo quiero divertirme en un campeonato que será especial", sentenció Quartararo.