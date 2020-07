Ramos: "La Liga no la vamos a ganar por los árbitros"

"¿Raúl García? Lo piso un poquito, pero no es una jugada determinante". Sergio Ramos, el capitán del Madrid, ha admitido que pisó al jugador del Athletic, pero ni siquiera se revisó la jugada en el VAR, como sí se había hecho un par de minutos antes cuando el colegiado sí pitó un penalti por un pisotón de Dani García a Marcelo.

"La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros. Ni a perder", ha dicho el defensa blanco, dirigiéndose luego hacia el Barça, al que no citó en ningún momento. "El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito", ha comentado Ramos, indicando que "los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado".