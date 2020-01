Richie Porte gana el Tour Down Under

El ciclista australiano Richie Porte (Trek-Segafredo) consiguió su segundo Tour Down Under en la cima de Willunga Hill, después de un gran ataque en la segunda subida que acabó con las esperanzas de sus rivales ya que solo el británico Matthew Holmes (Lotto Soudal) lo superó en la meta. Para Holmes fue su primera victoria como profesional en su primera participación en una carrera WorldTour. El Tour Down Under ha sido la primera prueba UCI World Tour del calendario 2020.

El sudafricano Daryl Impey (Mitchelton-Scott), ganador de la edición del año pasado y que comenzó la última etapa como líder con 2 segundos de ventaja, no pudo aguantar el ritmo que impuso Porte en la última subida y perdió 29 segundos en la línea de meta.

El veterano y el novato

Porte, multivencedor en Willunga Hill, no pudo, sin embargo, con la energía de un novato, Holmes, que tuvo la fuerza suficiente para esprintar y llevarse la victoria en la última etapa, tras pegarse a la rueda de Porte en la parte más dura de la subida. El italiano Manuele Boaro (Astana) fue tercero en la meta a 4 segundos del vencedor de la etapa y el mejor español fue Omar Fraile (Astana) a 26 segundos del vencedor.

Tras Porte, en la clasificación general, quedaron el italiano Diego Ulissi (UAE Emirates) y el alemán Simon Geschke (CCC). El primer español, Omar Fraile, acabó en el puesto 17 a 1.06 minutos de Porte.