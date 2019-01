Rober, Montesinos y Roig, de 10

Rober mira al cielo

Una madre es una madre. Y Esther Agut lo era en mayúsculas. Una mujer con carácter, emprendedora y trabajadora, de una gran inteligencia natural. Presumía de Benlloch, su pueblo, y de su hijo. No hay pena más dura que perder a tu madre, porque el corazón se te agrieta y sientes como si se te escapase detrás de ella. Por ello, ayer cuando vi a Roberto Bautista Agut mirando al cielo para dedicarle la victoria en Australia ante Cilic a su madre, eché a llorar como un niño al que se le ha roto su juguete más querido.

Roberto levantó el puño con rabia y orgullo y pensó en Esther, que nos dejó el verano pasado de forma repetina. Un terrorífico palo, que llegaba tras una cruel situación familiar que Rober lleva sufriendo bastantes meses. Con ese panorama personal se podían esperar dos formas de afrontarlo: colgar la raqueta o apretar los dientes y tirar hacia adelante. Las desgracias han hecho a Rober más fuerte, ambicioso y maduro.

Desde niño se le vislumbraba un talento especial, pero también le he visto marcharse de los partidos como en un Futures en Gandía (2008), en la que Iñigo Cervantes le levantó una final que tenía ganada.

Le he visto jugar en gradas semivacías en Xàtiva, Alzira, Santander... y disfruté viéndole ganar la Copa Davis Júnior con Pere Riba y Javier Garrápiz en Barcelona. Roberto Bautista ya demostró en la exhibición de diciembre en el Ciutat de Castelló, que estaba con ganas y en un gran momento. Recuerdo que pidió a la organización que se alargará su partido con David Ferrer, previsto, como todos, de 45 minutos. En Australia ha demostrado una fuerza física y mental terrible y en el 2019 ha ganado a Wawrinka, Djokovic, Cilic, Murray, Berdych... Casi nada. Y mañana se juega contra Stefanos Tsitsipas, encontrarse, posiblemente, con Nadal en semifinales. El joven tenista griego es uno de los jugadores de la conocida como Next Gen, por ser los destinados a suceder a los Nadal, Federer y Djokovic en el trono del tenis mundial. Es decir, un rival complicadísimo como no podría ser de otra forma en cuartos de un Grand Slam. Pero si yo fuera Tsitsipas también estaría preocupado por la gran derecha del de Benolloch. Esther y todo Castellón estará con Rober. Lo mereces campeón. Quiero llorar otra vez contigo.

la pelea de montesinos

El CD Castellón tiene un presidente peleón y cabezota. Con su carácter y su peculiar forma de afrontar algunas situaciones, quizás en algún momento por su inexperiencia de la vida pública. Me choca que gran parte de sus problemas con la clase política provengan de su presunta vinculación con un partido y no de su gestión. Polìticamente incorrecto hasta la saciedad, pero hábil para torear al accionista mayoritario, cuyos errores principales han sido, y siguen siendo, no seguir las directrices del clan de Castellón desde el principio. Montesinos llega con ilusión y buenas ideas para llegar al Centenario con un Castalia a la altura del club y la ciudad, y un proyecto deportivo importante. No olvido a Garrido porque me da igual que su intención oculta sea ganar dinero con el Castellón si consigue devolverlo a la élite. De momento, invierte. Y Castalia, como ayer, vuelve a disfrutar con su equipo. 10.000 fieles celebrando el triunfo.Roig coge el mando

Me gustó el cambio de actitud de los jugadores del Villarreal ante el Athletic. Parece que de una vez por todas se han puesto el mono de trabajo y han dejado de lado un acomodamiento burgués. Ellos son los grandes responsables de los éxitos y los fracasos. Y ahora les toca sacar a un equipo, con el sexto presupuesto, más alto del descenso. El cambio de entrenador no ha supuesto mejoría en los resultados. Luis García ha iniciado una transición hacia otro estilo de juego. Ha empezado por corregir los problemas defensivos, pero en ese intento se ha perdido frescura ofensiva. Ante el Athletic observé un equipo demasiado pegado atrás. También es su responsabilidad alinear a los que en mejor forma estén, llámense como se llamen o independientemente de su coste.

El viernes, Fernando Roig bajó al vestuario y mantuvo una constructiva charla con la plantilla, cuyo mensaje caló hondo en los jugadores, como ellos mismos reconocen en el off the record. El carisma del presidente y su inteligencia deben ser utilizados para sumar en esta pelea por salir del pozo. Roig ha sabido tirar del carro en momentos importantes de la reciente historia del Villarreal. Su figura debe ser utilizada, creo que igual que la de Llaneza, para evitar un descenso que sería catastrófico. Ambos tienen que salir a la palestra para exigir, alentar de la situación por la que atraviesa la entidad y equilibrar la debilidad mediática del Villarreal, como pudimos observar ante el Athletic. No me gustó nada el arbitraje de Undiano Mallenco, horroroso toda la tarde.

No les voy a contar que me gustó el juego del Villarreal, que ayer parecía un equipo pequeño. Y eso compete a Luis García Plaza solucionarlo. Me consta la laboriosidad del nuevo entrenador, su profesionalidad y sus ganas de sacar adelante al equipo. Tiene que ser exigente y apretar a los jugadores para alejarles de la comodidad que han mostrado durante una larga fase de la temporada. El punto ante el Athletic puede ser bueno si se da la cara, el sábado, ante el Valencia de Marcelino. Esto se arregla en Mestalla y yo quiero ver la botella medio llena. Ayer, no tengo nada que reprochar al equipo en cuanto a actitud, pero solo Cazorla estuvo al nivel de calidad que se le presume a este Villarreal. Actitud y aptitud.

jlizarraga@epmediterraneo.com

@josellizarraga