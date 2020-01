El Salvador Sagols, seu de les finals dels JECV

Dissabte que ve 1 de febrer, es disputa la Fase Final dels XXXVIII Jocs Esportius de Galotxa de la província de Castelló, en el trinquet Salvador Sagols de Vila-real. Es disputaran un total de 14 partides al llarg del matí, pertanyents a aquesta fase final provincial, entre les categories d’alevins, infantils i de jugadors cadets.

Obriran aquesta jornada festiva de la modalitat de galotxa la categoria infantil, en la qual a partir de les 9 hores fins a les 11 hores del matí competiran els equips de Castelló A, Castelló B, Almassora B i Vila-real per proclamar-se campions provincials de Galotxa.

Entre les 11 i les 13 hores serà el torn per a la categoria aleví, en la qual participaran els equips d’Onda, Almassora, Vila-real i Castelló B, per intentar aconseguir el títol provincial. Finalment, tancaran aquesta fase final provincial la categoria cadet, en la qual es disputessin dues finals, una per la medalla de bronze i l’absoluta que els equips participants participessin per proclamar-se campions. En la final pel tercer lloc s’enfronta la formació de Borriol contra l’equip d’Almassora a les 13 hores, mentre que la final pel títol està prevista al voltant de les 13.30 hores en la qual s’enfrontaran Vila-real i Castelló. Onda, és el campió juvenil.

L’any passat es van proclamar campions dels JECV a la província de Castelló, en la categoria benjamí l’equip d’Almassora, en la categoria aleví es va proclamar campió l’equip de Vila-real, en infantils va ser el vencedor provincial la formació de Vila-real A, en la categoria cadet va aconseguir el títol provincial l’equip d’Onda A i en juvenils també va ser la formació d’Onda la que es va proclamar campiona.