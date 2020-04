Santi Cazorla deshoja su futuro durante el confinamiento

El futuro de Santi Cazorla es en estos momentos una incógnita. El Villarreal CF siempre ha mostrado su intención de poder contar con el centrocampista asturiano alguna temporada más, pero este, a sus 35 años y viendo las dificultades por las que ha pasado en las últimas campañas debido a las lesiones, todavía no sabe qué hacer. El jugador del Submarino ha dicho en más de una ocasión que tomará una decisión a temporada vencida, pero la actual situación provocada por el coronavirus podría haber avanzado sus planes y, durante estos días de confinamiento, habrá tenido momentos para pensar en qué hacer, si seguir en activo u optar por la retirada como alguna vez ha deslizado.

Incluso no se descarta que regrese al Oviedo, club en el que se formó y del que guarda un gran recuerdo. Sobre esta posibilidad, el propio jugador confesó en Radio Marca que «lo primero es que suba el Oviedo y que esa ciudad disfrute del equipo donde se merece». «Este año hay que salvar la categoría como sea porque estamos sufriendo mucho. Es lo importante, da igual que vuelva yo o no, aunque siempre he dicho que nunca voy a cerrar las puertas a volver a mi casa», dijo. Mientras, algunos medios ingleses hablan de la posibilidad de que el asturiano vuelva al Arsenal, por lo que opciones no le van a faltar. Lo que está más claro es que la actual temporada, la 2019/20, estaba siendo una de las mejores de Santi Cazorla en el Villarreal y el centrocampista groguet había vuelto a sentirse futbolista, una situación que todo hacía indicar que le iba a abrir las puertas de la selección cara a una Eurocopa que ahora ha sido aplazada al año que viene. «No me puedo quejar con la temporada que estaba haciendo, la pena es que la Eurocopa se haya retrasado porque es más complicado para mí, pero estoy disfrutando muchísimo la competición», explicaba el jugador del Villarreal.