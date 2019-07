Sergio García se hunde en el British Open y se aleja del líder

Con una tarjeta en la 2ª jornada de 73 golpes (+2), Sergio García cayó en picado en la general el British Open, que se disputa en el Royal Portrush, en Irlanda del Norte, y continúa hasta mañana. El de Borriol desciende a la 31ª posición, empatado con otros 14 jugadores, y a siete golpes de los líderes provisionales, el estadounidense JB Holmes y el irlandés Shane Lowry, se aleja de la lucha por el triunfo final.

«No me he encontrado del todo cómodo y ha habido algunos golpes que me han costado. Hemos peleado con todo lo que teníamos y por lo menos estamos aquí para intentar hacer un buen fin de semana», comentó Sergio, que supera dos cortes consecutivos en un grande después de una mala racha. «El campo es muy exigente. Si le pegas bien a la bola, puedes hacer resultado, si no, sobre todo desde el tee, te penaliza», añadió el borriolense. Jon Rahm (-4 en el acumulado) y Sergio (-1) son los únicos españoles en liza, después de que ayer dijeran adiós Adrián Otaegui, Jorge Campillo, Adri Arnaus, Miguel Ángel Jiménez y Rafa Cabrera Bello.