Setién: «Me llevé un susto muy gordo en Ibiza, no voy a mentir»

Todavía anda Quique Setién dándole vueltas a lo que tuvo que vivir en Ibiza. Descubrió un Barça que no imaginaba, incapaz de tirar a puerta hasta el minuto 68, con jugadores, además, que no entendieron bien su mensaje. Ahora, de vuelta a la Liga, le espera el exigente Valencia de Celades («aquí los exámenes se pasan cada día»), pero con el recuerdo de lo sucedido en la Copa.

«La verdad es que me llevé un susto muy gordo en Ibiza. No voy a mentir», confesó el entrenador del Barcelona, recordando que «necesitamos que muchos jugadores entiendan los detalles para que se produzcan esos cambios». Según Setién, ese proceso no debe durar demasiado tiempo.

El problema es que no tiene tiempo. «Sé que hay mucha gente resultadista, no le importa cómo juguemos y solo mira el resultado. Lo sé, es el fútbol que se mueve hoy en día. Y me parece bien. Pero también hay mucha gente que sabrá si se ha merecido ganar o perder, si se ha jugado bien o no. Hay que valorar el camino», apuntó Setién antes de su primer encuentro como visitante desde que fichó por el conjunto culé.

Y en el camino, el Barça ha dejado sensaciones contradictorias. «Nos hemos dado cuenta que hubo detalles que no explicamos bien, que no estaban claros», confesó el técnico. «Lo primero que le hemos dicho a los jugadores es que habrá partidos que no podremos ganar en el minuto 10 o 20, pero seguro que lo ganaremos en el 80», subrayó.

Luego, Setién entró en un análisis técnico mucho más profundo. «Lo que hacemos es un desgaste enorme al rival. Cuando están más cansados, no pueden bascular, no les da tiempo a ayudar, entonces lo aprovechamos. Cuando tenemos el balón cansamos al rival y aprovechamos también para defendernos con él», recalcó el preparador del Barça.

RIQUI PUIG, FUERA DE LA LISTA / El Barça prepara el viaje a Mestalla sin Riqui Puig («está enfermo», reveló Setién) y con Collado, otro de los talentos jóvenes del filial, unido, por supuesto, al regreso de las vacas sagradas (Messi, Busquets y Piqué), que descansaron en Ibiza. Mientras, el técnico admitió que «tiene trabajo» para que sus jugadores asuman todas las nuevas ideas que desea implantar en el equipo esta temporada.