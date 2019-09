Sorribes cae en los octavos de final en el New Haven

Tras derrotar en su debut a la estadounidense Jamie Loeb (6-1 y 6-3), Sara Sorribes no pudo acceder a los cuartos de final del WTA 125 New Haven (Estados Unidos) tras caer contra la británica Heather Watson. La valldeuxense, sexta favorita del torneo y 83 del ránking WTA, vendió muy cara su derrota y pudo llevarse la victoria. No obstante, Sorribes acabó cediendo en tres mangas por 6-3, 4-6 y 6-4.