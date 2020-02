Sorribes y Suárez colocan a España a un punto de las finales de la Copa Federación

La inesperada victoria de Sara Sorribes ante Naomi Osaka (6-0, 6-3 ) y de Carla Suárez ante Misaki Doi (6-3, 6-4) han dado los dos primeros puntos al equipo español ante Japón en la primera jornada de la eliminatoria de la Copa Federación y dejan a España a un solo punto de acceder a la fase final del torneo que se celebrará del 14 al 17 de abril en Budapest.

Sorribes (número 78 mundial) se ha impuesto a la tenista japonesa, exnúmero 1 mundial y ganadora del Abierto de Estados Unidos 2018 y del Abierto de Australia 2019, en el partido que abría la jornada en las pistas del Club de Tenis de La Manga (Murcia). La tenista castellonense, de 23 años, se ha impuesto con mucha facilidad a una Osaka muy poco adaptada a las pistas de tierra del Club de Tenis de La Manga (Murcia), donde se disputa la eliminatoria.

Osaka no ha estado a su mejor nivel pero yo estoy contenta por como he hecho las cosas", ha valorado Sorribes que, por primera vez en su carrera, ha conseguido una victoria ante una 'top ten', con la que había perdido en las dos anteriores ocasiones en el Mútua Open de Madrid en el 2019 y en Wimbledon en el 2017. "No se puede preveer un día así", decía tras la derrota Osaka que este sábado deberá mejorar mucho su juego en su enfrentamiento ante Carla Suárez, si quiere evitar el KO definitivo de Japón en esta eliminatoria.

Tranquilidad pero alerta

Carla Suárez, por su parte, cumplió con los pronósticos y se ha impuesto en el segundo individual a Doi, de 28 años y 86 mundial. La tenista canaria que comenzó cediendo los dos primeros juegos ante la japonesa en cada set, pero pronto recuperó su mejor juego para dar la vuelta al marcador y apuntarse la victoria que colocaba a España con ventaja de 2-0. Este sábado (11.00 horas, Teledeporte) la tenista canaria buscará el punto definitivo para la clasificación española ante Osaka.

"El 2-0 nos da tranquilidad, pero debemos salir igual de alerta porque no hay nada decidido y Japón no bajará los brazos", ha valorado Anabel Medina, capitana del equipo español, consciente de que Osaka mejorará sus prestaciones. Si Carla no lograse el punto definitivo, España aún podría conseguirlo en el segundo individual de la jornada entre Sara Sorribes ante Doi o, en última instancia, el doble que deiiría una eliminatoria, de momento, muy encarada para el triunfo español.