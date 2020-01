El TAU busca un triunfo que le sitúe en play-off

El TAU Castelló quiere empezar el 2020 con buen pie. Y si es posible, en puestos de play-off. Tendría que darse una carambola de resultados entre los equipos que pelean por la octava y novena plaza (Cáceres, Alicante, Ourense y Huesca). Pero la condición más importante de esta fórmula es la victoria en Palma de los de Toni Ten, que visitan al Travel Brand Mallorca (21.00 horas).

No será fácil el reto de los azulejeros, ya que los baleares son claros candidatos al ascenso y un proyecto muy conocido por los de la Plana, según el propio Ten. «Palma son viejos conocidos y amigos. Ha crecido muchísimo y siempre ha sido un club de los que ha estado arriba. Este año le han dado un impulso grande, un salto importante en la profesionalización del club», explicó el técnico castellonense.

SIN EDU GATELL / El TAU viajará sin Edu Gatell, que fue visitado ayer por los servicios médicos del Villarreal para ver la evolución de su lesión muscular, que le mantendrá aún tres semanas de baja. «Necesitamos mejorar la faceta defensiva, la concentración e intensidad para no cometer errores. Podemos ganar si todos los jugadores juegan de diez y por supuesto tenemos que ser más consistentes», concluyó Ten.