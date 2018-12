Urge una reacción en el TAU

Ell TAU Castelló no acaba de despegar tras alcanzarse el primer tercio en la Liga LEB Oro —se han disputado 11 partidos de los 34 previstos—, puesto que solo ha logrado tres victorias. Unos números que le sitúan cuarto por la cola (15º) a solo un encuentro del descenso y que nadie en el seno del club esperaba hace unos meses. Los pupilos de Toni Ten no tuvieron un mal arranque, con dos victorias en tres jornadas, pero desde entonces solo han conseguido un triunfo en ocho duelos, y lo que es peor, no saben lo que es ganar a domicilio.

Una situación que debe cambiar de forma inmediata para no pasar problemas cuando la competición entre en la hora de la verdad. Estos son algunos de los factores que deben corregirse.

Mejorar en ataque

Uno de los principales defectos que está teniendo el TAU Castelló es el ataque. Totaliza un total de 818 puntos (74,36 de media por partido), siendo el sexto peor equipo de la categoría. Y mucha culpa de ello está en el mal porcentaje de tiro de campo, en el que los jugadores de Toni Ten son el segundo peor, con 41,3%. Solo el Real Canoe (40%) está peor que los castellonenses. También en los tiros de dos puntos, con 46,2%, el TAU Castelló es el segundo por la cola. En triples, aunque hay cinco conjuntos por debajo, los castellonenses apenas tienen un porcentaje de 31,9.

No ‘desenchufarse’

Toni Ten insiste cada semana que deben estar centrados en todo momento y el equipo no lo está consiguiendo. Muchos encuentros se han escapado en los compases finales y en algunos, como sucedió el pasado domingo en la pista del Araberri, por los numerosos errores, tanto en el pase como en el tiro. La precipitación fue la tónica de los castellonenses en el último cuarto, en el que comenzaron con ventaja en el marcador. Incluso tuvieron la última posesión para forzar la prórroga o ganar, y no llegaron a tirar a canasta por una pérdida.

Respeto de las lesiones

Edu Gatell acaba de volver tras más de siete meses en el dique seco. Con su presencia, el equipo mejora y bastante, pero los contratiempos están siendo habituales. En las primeras jornadas, junto al pívot catalán se perdieron varios encuentros Portález y Sabonis, y en Vitoria no estuvieron Chema García y Juanjo García, que se cayó a última hora y su ausencia se notó.