Vila-real busca la final de la Lliga de Tecnificació

Hui és el dia. Aquest dijous, 4 de gener, es jugarà la quarta jornada de la Lliga de Tecnificació d’escala i corda al trinquet d’Alcàsser, una competició que, després de les jornades disputades a Murla i el Genovés, han deixat líder a l’equip de Moncada, amb Marco, Efrén i Mata.

Es tracta de la primera competició oficial que es disputarà aquest 2019. De fet, el trinquet d’Alcasser serà, a partir de las 18.00 hores, l’escenari de tota la 4ª jornada d’una apassionant XV Lliga Cadet de Tecnificació d’escala i corda, on l’únic equip provincial participant, el representatiu de l’Ajuntament de Vila-real, encara té opcions de classificar-se per la gran final.

sense marge d’error / Al recinte valencià es jugaran dos partides que comencen a ser claus per a poder arribar a les finals de la competició. En la primera de la vesprada, a las 18.00 horas, jugaran els equips de Vila-real i Petrer. D’una banda, Vila-real necessita guanyar els tres punts per a tractar de seguir als líders e intentar arribar a la gran final, mentre que Petrer buscara vèncer per tancar la seua participació amb bon sabor de boca després de perdre les seues tres partides.

Cal destacar que l’equip representatiu de Vila-real està format per Diego López, del CPV Onda, Andreu (CPV Ondara) i Óscar (CPV la Pobla de Vallbona).

Els vila-realencs deuen guanyar les dos partides que li resten i sumar més punts que Moncada o Pedreguer per optar a classificar-se per la final i lluitar pel títol,

En la segona partida de dijous s’enfronten, a las 19.00 hores, els equips de Moncada i Alcàsser. Si guanya l’equip d’Alcàsser igualaria molt la classificació però si guanya Moncada, que és líder amb dos triomfs, pràcticament estaria en la final absoluta.