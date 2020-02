Vinaròs i Benicarló, en la primera trobada

El Poliesportiu Municipal de Benicarló va celebrar, durant tot el matí del passat dimarts, la Trobada de Pilota a l’Escola, escenari de la primera cloenda del programa d’innovació educativa Pilota a l’Escola 2020, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, desenvolupat per la Federació de Pilota Valenciana (FPV).

En aquest sentit, el president de la federació autonòmica, José Daniel Sanjuán, va posar en valor «la importància de realitzar jornades com aquesta al nord de la Comunitat per a promocionar la pilota valenciana entre els escolars i facilitar la seua participació amb altres col·legis, en les accions que realitza la Conselleria i la FPV en favor del nostre esport per a que arribe a ser més conegut entre els més menuts».

Per banda del consistori de Benicarló, l’alumnat va estar acompanyat pel regidor d’Esports, Fernando Jovani, qui va ressaltar la importància de recuperar la pilota valenciana en el municipi i l’interès de l’ajuntament del Baix Maestrat per aconseguir-ho.

En aquest dia festiu per als escolars del nord de Castelló van participar els centres CEIP Eduardo Martínez Ródenas de Benicarló, CEIP Marqués de Benicarló, CEIP Ángel Esteban de Benicarló, CEIP Assumpció de Vinaròs, CEIP Jaume I de Vinaròs i la Fundació Divina Providència de Vinaròs. En total, 370 alumnes de les comarques més septentrionals de la província de Castelló.

A banda de practicar el raspall, els més menuts van fer un mural i van participar en tallers de manualitats al voltant de la pilota valenciana. El dijous, la trobada va ser a Traiguera i participaren 275 escolars del centres de les poblacions de Catí, La Jana, Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Polpís, Traiguera i Vinaròs, tots col·legis rurals agrupats que compten amb pocs alumnes durant cada curs.