Warren Gatland, el kiwi que hizo volar al Dragón

Este Seis Naciones pintaba muy mal para Gales cuando Francia se puso con un escandaloso 16-0 en la primera jornada. Pero el XV del Dragón remontó y asaltó Saint-Denis. Inglaterra también se las prometía felices al irse al descanso con un 3-10 en Cardiff, pero nuevamente los 'dragones rojos' remontaron. "Gales se ha olvidado de perder", sentenció entonces su seleccionador, el neozelandés Warren Gatland, el hombre que hoy puede conquistar su cuarto Seis Naciones en su 12ª y última temporada al frente del conjunto británico.

Nadie duda de que gran parte del éxito radica en este extalonador, nacido en Hamilton hace 55 años, que ha cambiado la mentalidad de todo un país. "Ha cambiado la psicología del equipo y de la afición. Ya no existe la sensación de ser aspirantes, como en los años 90 y en los 2000, sino favoritos. Ganar el Seis Naciones año sí y año no se ve como ago factible, normal", analiza el exjugador Sam Warburton, el que fuera capitán galés en su último Grand Slam, en el 2012.

TRES EQUIPOS CON OPCIONES

Los números de Gatland son impresionantes. En su estreno con el XV del Dragón, en el 2008, ya se llevó el Seis Naciones con pleno de victorias, y en el 2013 se coronó por tercera vez. Ahora Gales vive el mejor momento de su historia, con 13 victorias consecutivas. La 14ª, este sábado contra Irlanda en Cardiff (15.45 h), supondría otro Grand Slam. El XV del Trébol, su último verdugo, hace 13 meses, ha conseguido que el partido se juegue con el techo del Millenium abierto, pese a que se prevé un temporal en Cardiff, donde Gales no pierde desde el 2017. Irlanda tiene opciones de conquistar el torneo, pero necesita ganar y que Inglaterra, que está al acecho, no lo haga contra Escocia.

